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عمر شويل - جدة كيفية التبليغ عن التجمعات في السعودية وعقوبتها سؤال يحتاج الكثير من المواطنين في المملكة إلي الإجابة عليه ، وخاصة بعد انتشار جائحة كورونا في العالم ، قامت المملكة بأخذ مجموعة من القرارات والاجراءات الاحترازية وذلك للحد من انتشار الفيروس ، وكانت من ضمن تلك القرارات هي الحد من التجمعات والإبلاغ عن التجمعات في حال وجودها وذلك من خلال رقم تحدده وزارة الداخلية السعودية سنوضحه لكم من خلال مقالنا في السطور التالية.

كيفية التبليغ عن التجمعات في السعودية وعقوبتها

يدور في أذهان الكثير كيفية الإبلاغ عن التجمعات لذلك خصصت وزارة الداخلية السعودية الرقم المجاني (999) للإبلاغ عن التجمعات التي تخالف ولا تطبق الإجراءات الاحترازية ، ويتم الاتصال علي هذا الرقم المجاني من كافة المحافظات في السعودية عدا محافظة واحدة وهي مكة المكرمة والتي خصص لها رقم اخر وهو (911).

لائحة الحد من التجمعات وكيفية تنظيمها

تهدف هذه اللائحة إلي الحد من التجمعات وتنظيم التجمع ووجود التباعد الاجتماعي وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا وتنص هذه اللائحة علي ما يلي :

المقصود بالتجمعات هو تجمع اكثر من أسرة واحدة ، أو التجمع الذي يزيد عدد أفراده عن 5 أفراد متواجدين في مكان ضيق.

يمنع أي تجمع بجميع صوره وأشكاله سواء كان تجمع عائلي أو في المزارع أو الاستراحات لأكثر من أسرة.

ممنوع التجمعات غير العائلية التي تكون بالمنازل أو المخيمات أو الشاليهات لأهل الحي الواحد أو غيره.

يمنع التجمعات في الأفراح أو الحفلات أو الندوات والعزاء والصالونات.

ممنوع تجمع العمالة في مزارع أو استراحات أو مباني تحت الإنشاء.

يمنع التجمع في المحلات التجارية التي يزداد فيها عدد العاملين والمتسوقين داخل المحل أو خارجه عن العدد النصوص عليه.

تقوم وحدات أمنية خاصة بضبط المخالفين وصور التجمعات في المدن.

تعتبر مخالفة إذا ثبت وجود أي نوع من تلك التجمعات أو التسبب فيها.

تقوم وسائل الإعلام بنشر الإجراءات الاحترازية ومخالفتها وعقوباتها وأية تعديلات تجري عليها.

يقوم بالالتزام بتلك التعليمات كافة الأفراد والكيانات في القطاعين العام والخاص ومنع التجمعات والحفاظ علي التباعد الاجتماعي.

عقوبة التجمع في السعودية كما حددتها وزارة الداخلية

حددت الوزارة مجموعة من العقوبات التي يتم تنفيذها تجاه أي تجمعات ومنها ما يلي :

إذا كان التجمع لأكثر من عائلة في المنزل أو الاستراحة دون وجود علاقة سكنية ، فيتم توقيع غرامة مالية قدرها 10 الاف ريال سعودي.

كان التجمع غير عائلي لأهل الحي في المنازل أو المناطق المفتوحة أو المخيم فيتم توقيع غرامة مالية قدرها 15 الف ريال سعودي.

التجمع في الأفراح أو المناسبات والصالونات والعزاء فيتم توقيع غرامة مالية 30 الف ريال سعودي.

إذا كان التجمع من العمال في مزارع أو مباني تحت الإنشاء فتكون الغرامة 50 الف ريال سعودي.

التجمع في المحال التجارية المصرح لها والتي يزيد العدد فيها عن العدد المصرح به فيكون توقيع الغرامة قدره 5 الاف ريال سعودي عن كل شخص زائد بما لا يتجاوز 10 الاف ريال سعودي.

إذا تكررت المخالفات للمرة الأولي فيتم مضاعفة العقوبة ، وتغلق منشأة القطاع الخاص لمدة 3 اشهر.

التكرار للمرة الثانية يتم مضاعفة العقوبة التي تم توقيعها في المرة الثانية ، وتغلق منشأة القطاع الخاص لمدة 6 اشهر ويحول المسؤول للنيابة العامة.

واكد المتحدث الرسمي للوزارة إن البلاغات كلها ستكون في سرية تامة ، وسيتم التحقق أولا من صحة تلك البلاغات والمخالفات ثم ضبط المخالفين وتوقيع العقوبات عليهم ثم بعد ذلك إحالتهم إلي جهات الاختصاص.