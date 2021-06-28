نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج اختبارات التحصيلي 1442 وموعد ظهورها لطلاب الثانوية عبر موقع قياس في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج اختبارات التحصيلي 1442 التي ينتظرها شريحة كبيرة من الطلاب الذين هم مقبلين علي انهاء المرحلة الثانوية والدخول في مرحلة جديده وهي المرحلة الجامعية، وأعلن المركز الوطني للقياس والتقويم عن موعد إعلان نتائج قياس التحصيلي 1442 لطلاب الثانوية العامة القسمين علمي وأدبي في المملكة العربية السعودية، ليكون متاح اليوم الأربعاء الاستعلام عن نتائج تحصيلي 1442 ورقي وذلك بعد انتهاء جميع الطلاب من أداء اختبارات التحصيل الدراسي لهم وانتهاء أيضاً عمليات الفحص والمراجعة لاختبارات قياس القدرات العامة.

ويعتبر المركز الوطني للقياس و التقويم و المعروف اختصاراً باسم قياس Qiyas ، هو عبارة عن مركز مختص لعمل الاختبارات ، و لقد تأسس المركز و تطور من قبل مجلس التعليم العالي السعودي.

واختبار التحصيلي هو أحد الخدمات الإلكترونية المقدمة من موقع القياس، وكان في السابق يتم للاختبارات المحوسبة فقط، أما الآن فهو يتم للاختبارات المحوسبة والورقية معا، ويلتزم الطالب بالتسجيل في اختبار التحصيل الدراسي قبل الدخول إلى مرحلة التعليم العالي،ويكون ذلك ضمن روية 2030 لتطوير التعليم وفقا الأنظمة التعلمية لمواكبة كافة الدول العالمية والنهوض بالدولة في انظمه التعليم والتطوير منها.

وقد أعلن موقع القياس عن انتهاء اختبار التحصيلي 1442 للبنين والبنات للاختبارات الورقية، ويمكن الاستعلام عن نتائج التحصيلي عبر رابط موقع قياس.

ويهدف الاختبار التحصيلي إلى قياس تحصيل الطالب في المرحلة الثانوية في مواد محددة، وتشمل أسئلة التحصيل الدراسي المقررات المذكورة في الصفوف الثلاثة من الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية (العلمي).

وتركز أسئلة أقسام هذا الاختبار على المفاهيم العامة في المواد العلمية الآتية:

الأحياء – الكيمياء الفيزياء الرياضيات

تتفاوت الأسئلة في أقسام التحصيل الدراسي من حيث طبيعة تركيزها على المستويات المعرفية المختلفة من معرفة وفهم تطبيق..إلخ وتغطي الأسئلة صفوف المرحلة الثانوية الثلاثة بالنسب حيث تكون بالنسبة للصف الأول 20% وللصف الثاني 30% وللصف الثالث 50%وتشمل أسئلة التحصيل الدراسي المقررات المذكورة في الصفوف الثانوية الثلاثة (النظري/ التحفيظ) وتركز أسئلة أقسام هذا الاختبار على المفاهيم العامة في المواد النظرية كالتاريخ والأدب والنحو والبلاغة والفقه …الخ

استعلام نتائج اختبارات التحصيلي 1442

خدمة استعلام عن نتائج قياس قدرات وتحصيلي 1442 لطلاب الثانوية، متوفرة من خلال رابط نتائج اختبارات قياس، والتي تتاح للأفراد والجهات الحكومية ومؤسسات قطاع الأعمال، وتتم بسلسلة مبسطة من الخطوات عرضها المركز على موقعة الإلكتروني لتسهيل طرق الاستعلام عن نتائج اختبارات قياس المختلفة.

واعلن المركز الوطني للقياس في التعليم العالي نتائج التحصيلي الفترة الأولى، لتواكب إعلان وزارة التعليم عن نتائج اختبارات الطلاب في الثانوية العامة، وهو ما يتوافق ورغبة العديد من الطلاب قبل التسجيل في اختبارات الفترة الثانية،ويشهد موقع قياس لنتائج اختبار تحصيلي، إقبالاً كبيرًا من قبل الرواد الباحثين عن معرفة نتائجهم.

يترقب أولياء الأمور والطلاب الإعلان عن موعد ظهور نتائج اختبار التحصيلي 1442، وقد إتاحة وزارة التعليم الاستعلام عن نتيجة قياس التحصيلي لاستكمال الإجراءات الخاصة بالتقديم في الجامعات، حيث يعد الاختبار التحصيلي هو المقياس الموحد لكافة خريجي المرحلة الثانوية لكي يكون معياراً عادلاً ودقيقاً للكافة، وهذا يساعد الجهات التعليمية بعد مرحلة الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر تحصيلاً بمقررات المرحلة الثانوية، وقد اعلنت وزارة التعليم السعودية عن أن موعد الإعلان عن نتائج التحصيلي لهذا العام الدراسي وتحديدا الفترة الثانية منه سوف يتم الإعلان عنها في يوم الخميس الموافق لتاريخ 1 يوليو 2021م.

اختبارات قياس

اختبار القدرات العامة. اختبار القدرات العامة للجامعين. اختبار القدرات العامة باللغة الإنجليزية. الاختبار التحصيلي للكليات العلمية. الاختبار التحصيلي للكليات النظرية. اختبار القبول للتخصصات العلمية. اختبار القبول للتخصصات النظرية. اختبار الكفايات في اللغة الإنجليزية. اختبار اللغة العربية لغير أبنائها.

ويذكر أن تكلفة الاختبار هي 100 ريال، وفي حال كان التسجيل متأخرا فإن الزيادة في التكاليف تبلغ 50 ريال.

الجدير بالذكر أن المركز يقدّم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين والمستفيدات عبر الحسابات الرسمية للمركز في وسائل التواصل المختلفة، ويجيب عن الاستفسارات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555.

الجدير بالذكر أن مركز قياس الوطني يقدم الكثير من الخدمات التي تخص الطلبة والمعلمين على حد سواء منها على سبيل المثال وليس الحصر التسجيل في كفايات المعلمات 1442 وتعرف على موعد اختبارات كفايات وغيرها الكثير من الخدمات الأخري.

جدير بالذكر أيضا في 19/ 5/ 1421 هـ صدر الأمر السامي بإنشاء “المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي”، ليقوم بإجراء اختبارات موحدة لقياس التحصيل العلمي للطلاب والطالبات المتقدمين للدراسة الجامعية.