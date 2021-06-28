شروط حصول الموظف علي معاش الضمان الاجتماعي وأسباب إيقاف المعاش

الضمان الاجتماعي للموظف 1443 تعتبر شروط الضمان للموظف والفئات المستفيدة هي قواعد وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة. حتي يستفيد كل موظف عامل في أي قطاع من القطاعات السعودية القطاع العام أو الخاص من معاش الضمان الاجتماعي. ثم قامت الوزارة ببعض التحديثات الجديدة عن شروط الضمان الاجتماعي التي وضعتها من قبل ليكون أكثر فاعلية. وبالإضافة إلى التحديثات تم الاستفادة للمستحقين من الضمان لكي يسدون حاجاتهم وذلك إلى فئات المجتمع الأكثر احتياجاً.

كيفية الاستفادة من الضمان الاجتماعي بالمملكة

يعتبر الضمان الاجتماعي مشروع للتنمية الاجتماعية التي يستفيد بها فئات كثيرة من المجتمع. وهو عبارة عن معاش مادي أو مبلغ مالي شهري يتم صرفة لمن سجل في برنامج الضمان الاجتماعي. ثم يمكن أن يصل حد هذا المبلغ للحصول علي 100 ألف من الضمان الاجتماعي. ومصدر تلك الأموال التي يتم صرفها من أموال الزكاة ويصرف للسعودين أو السعوديات التي تنطبق عليهم الشروط وحتي لو متزوجون من أجانب. ثم أن هدف الضمان هو تحسين الأحوال والوضع المادي وسد حاجات الفئات المستفيدة. وهو برنامج مادي أطلقته وزارة التنمية والموارد البشرية بهدف القضاء علي الفقر وجعل المجتمع مجتمع متكافل ومتعاون.

ضوابط وشروط الضمان الاجتماعي للموظف

علي المتقدم للاستفادة من معاش الضمان سعودي الجنسية.

ثم يكون مقيم في المملكة إقامة دائمة وذلك طبقاً لأهم شرط في اللائحة.

بالإضافة إلى الالتزام باستيفاء متطلبات الوزارة وهي: الصحة. التعليم. الخدمة المجتمعية.

ثم لا يجب أن يكون الدخل المحتسب للأسرة أو الفرد المستفيد أقل من الحد المحتسب للمعاش المقدم عليه.

يجب انطباق الشروط والضوابط والمعايير الخاصة بامتلاك الثروات ويجب الإعلان عنها من قبل الوزارة.

علي المتقدم خاصة الموظف آلا يكون قد تم اشتراكه أو ما زال مشتركاً في التأمينات الاجتماعية.

ثم الشرط الأخير والأساسي هو آلا يكون الموظف المتقدم مستفيد من أي برامج الدعم الأخري التي تقدمها وزارة التنمية والموارد البشرية.

ولطباعة مشهد من الضمان الاجتماعي ستفيد عند طلبها.

طريقة التقديم علي طلب معاش ضمان اجتماعي

يقدم الطلب إلى وزارة الموارد البشرية أو التنمية الاجتماعية وذلك من خلال منافذها وهي. ” مكاتب الضمان الاجتماعي، منصة الدعم والحماية المجتمعية، أو الاتصال بالرقم الموحد للوزارة.

ثم إدخال البيانات الخاصة بالمتقدم علي الضمان وهي: الاسم الرباعي. ثم رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم. وبعد ذلك تاريخ الميلاد. ثم العنوان الوطني. ومعلومات التواصل. ثم رقم الحساب البنكي للمتقدم. بالإضافة إلى المعلومات الأخري التي تطلبها الوزارة في التحديثات المستمرة.

عند توقف المعاش عن العائل أو يعتبر المستفيد فاقد للأهلية يقوم التابع له بتقديم بياناته وهي: اسم التابع الخاص بالمستفيد. ثم رقم التواصل. ثم الحساب البنكي.



ما هي الأوراق المطلوبة للتسجيل في الضمان

الأوراق والمستندات المثبتة للهوية إن كان المتقدم للمعاش غير سعودي الجنسية.

ثم في حالة إن كان المستفيد من زوي الإعاقة فيطلب ما يثبت إعاقته.

وبالإضافة إلى تقديم طلب معاش عن الأسرة فيجب تتم تقديم بيانات أفراد الأسرة كلها وكل فرد علي حدة.

أسباب وقف صرف معاش الضمان وأسباب سقوط الضمان الاجتماعي

في حالة تخلف شرط واحد من الشروط المذكورة من استحقاق الضمان يسقط الضمان الاجتماعي.

ثم في حالة إذا كانت البيانات التي تم تقديمها من قبل المستفيد للحصول علي معاش الضمان الاجتماعي غير صحيحة يسقط الضمان الاجتماعي وإيقاف صرفه.

وفي حالة تبليغ مستفيدي الضمان بتحديث البيانات ولم يقم بذالك الأجراء لمدة ثلاثون يوماً يتم إيقاف صرف الضمان ويسقط الضمان عن المستفيد.

إذا ثبت أن المستفيد المعطل عن العمل غير جاد في البحث عن عمل جديد ولا يسعى علي الحصول علي الدورات التدريبية والعروض العملية التي توفرها الوزارة.

ثم في حالة عدم التزام مستفيدي الضمان بخطة التأهيل التي اقرتها الوزارة.

يتم إيقاف معاش المستفيد الذي يقيم بشكل دائم في المراكز الإيوائية أو العلاجية.

ثم يتم إيقاف المعاش في حالة إن قام المستفيد بالتنازل عن المعاش.

وأيضاُ في حالة وفاة المستفيد.

مستفيدي الضمان الاجتماعي بالمملكة