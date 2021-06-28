نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي يصل لـ 3,000,000 ريال سعودي بدون تحويل راتب فترات سداد حتي 60 شهراً في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي بدون تحويل راتب، يسعى الكثيرون من المواطنين في المملكة العربية السعودية على معرفة البنوك التي تمنحك تمويل شخصي بدون تحويل راتب، حيث يعتبر شرط تحويل الراتب من جهة العمل من أكثر الشروط التعجيزية التي يواجهها العملاء الراغبين في تمويل شخصي من أجل قضاء مصالحهم ومعاملاتهم، ونحن من هذا المنطلق سنتعرف سويا على عدد من البنوك التي تمنح قروض بدون تحويل راتب فتابعوا معنا.

تمويل شخصي بدون تحويل راتب

فهناك بعض من البنوك التي لا تشترط على العميل تحويل الراتب الشهري سواء أن كان العميل من الاشخاص العاملين في الدولة أو غير العاملين.

مميزات التمويل الشخصي من بنك الإمارات دبي الوطني بدون تحويل راتب

يتيح تمويل بنك الامارات دبي العديد من المزايا للعملاء على التمويل الشخصي والتي تأتي على النحو التالي.

يتميز بنك الامارات دبي بمنحه تمويل شخصي بدون تحويل راتب، كما يمنح البنك التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويوفر بنك الامارات دبي تمويل قد يصل لـ 3,000,000 ريال سعودي.

يعطي بنك الامارات إمكانية تمديد فترات السداد، كما يوفر البنك مدي الحياة مجانا بطاقة فيزا إنفينيت الإئتمانية.

في حال تحويل الراتب يكون الحد الأدنى للراتب الشهري المطلوب هو 30,000 ريال سعودي.

وفي حال عدم تحويل الراتب يكون الراتب الشهري المطلوب هو 35,000 ريال سعودي.

أما عن اصحاب الأعمال يشترط أن يكون الدخل الشهري المطلوب 100,000 ريال سعودي.

تمويل شخصي بدون تحويل راتب من بنك الرياض

يقدم ايضاً بنك الرياض تمويل شخصي دون تحويل الراتب بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يوفر لك بنك الرياض الحصول على السيولة النقدية التي تحتاجها بسهولة بدون العديد من الشروط المعقدة لتحقيق أهدافك، واليكم أهم مزايا التمويل الشخصي من بنك الرياض.

يمنحك البنك فترات سداد تصل لـ 60 شهراً

يقدم البنك تمويل شخصي يصل إلى 300,000 ريال

لا يشترط بنك الرياض العديد من الشروط والمتطلبات.

تمويل شخصي من البنك الأهلي التجاري بالسعودي بدون تحويل راتب

لا يشترط البنك الأهلي التجاري في السعودية على العميل تحويل الراتب الشهري، كما يمنح قيمة تمويل قد تصل لثلاثة مليون ريال كحد ادني، وعلى فترة سداد تصل لثلاثة سنوات.