نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدفعة 44 من حساب المواطن عن شهر يوليو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى موعد صرف الدفعة 44 من حساب المواطن، هذا السؤال يشغل بال الكثيرين، ممن يستفيدوا من البرنامج الوطني الذي أطلقته المملكة العربية السعودية لزيادة كفاءة الدعم المقدم للمستحقين من أبناء المملكة.

متى يتم صرف الدفعة 44 من حساب المواطن

هذا الشهر يوافق موعد إيداع الدفعة رقم 44 من دعم حساب المواطن عن شهر يوليو، يوم أجازة رسمية حيث يتم صرف الدفعة في يوم 10 من كل شهر ميلادي.

وفي هذا الشهر سيوافق موعد صرف الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن يوم السبت 10 يوليو الموافق 30من شهر ذو القعدة 1442هـ.

ولأن كثير من المواطنين السعوديين ينتظرون موعد إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن، فقد وجب التنويه، أنه في تلك الحالة إما يتم صرف الدفعة في يوم الخميس 8 يوليو أو يتم إيداعها يوم الأحد 11 يوليو.

والجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن قد استطاع الحصول على شهادة الأيزو 2013: 27001 ISO وذلك وفقًا لتصريحات المتحدث الرسمي باسم الحساب سلطان القحطاني

وفي بداية شهر يونو تم إيداع مبلغ 1.9 مليار سعودي في حساب برنامج دعم حساب المواطن، وذلك لصالح 10.5 مليون مواطن سعودي من المستفيدين بالبرنامج بنسبة تبلغ 77% من إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج.

شروط استحقاق دعم حساب المواطن

الجدير بالذكر أن التسجيل للمستفيدين الجدد من البرنامج قد توقف منذ شهر إبريل المقبل بعد أن تم الإعلان عن تطبيق شروط جديدة لاستحقاق الدعم، ومن شروط الحصول على الدعم:

بالنسبة للفرد الذي يبلغ من العمر 18 عام يجب أن يقدم ما يفيد أنه مستقل بالمسكن، من خلال تقديم عقد من منصة إيجار أو صك ملكية سكن خاص به أو ما يثبت ‘قامته في أي سكن جامعي.

ومن شروط استحقاق الدعم أيضًا أن يكون دخل الأسرة أقل من 20159 ريال سعودي، ويتم تقسيم المستفيدين إلى فئات حسب رواتبهم، أما أصحاب الدخل الأعلى فلا يستحقون دعم حساب المواطن.

ومن الفئات المستفيدة بالدعم أرباب الأسر من السعوديين والإناث المستقلين والشباب المستقلين من السعوديين ومن أبناء السيدات السعوديات المتزوجات من غير سعوديين أو مستحقي لخدمات الضمان الاجتماعي أو الأمهات المعيلات (الأرامل والمطلقات).