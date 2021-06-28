لليوم الثاني على التوالي … استمرار فعاليات ملتقى خريجي جامعة الطائف الأول 1441-1442وتحت شعار “بتخرجكم نفخر

دوت الخليج – الطائف

في اليوم الثاني من فعاليات ملتقى خريجي جامعة الطائف الأول 1441-1442وتحت شعار “بتخرجكم نفخر.. وعطاؤنا بكم يستمر”

والذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب متمثلة في وحدة التطوير المهني والدعم الوظيفي

تقام ورشة العمل التدريبية تحت عنوان “الاستعداد للمقابلات الشخصية بشكل مهني” والتي ستتناول التعرف على أنواع المقابلات الوظيفية وكيفية اجتيازها باحترافية، وتقدمها الأستاذة. مريم العمري باحثة التطوير الإداري بجامعة الطائف

إضافة إلى جلسة حوارية مسائية عن “كيف تستعد للمستقبل الوظيفي” لتعريف الخريجين بكيفية الاستعداد الوظيفي للدخول لسوق العمل السعودي والتخطيط للمستقبل الوظيفي، إضافة إلى التعرف على اتجاهات عالم الأعمال. ويدير الحوار سعادة الدكتور أحمد آل عبدان أستاذ القانون التجاري الدولي المشارك والذي يستضيف كل من سعادة الدكتور بندر الحارثي أستاذ التسويق المشارك وسعادة الدكتورة ولاء بارفعه أستاذ نظم المعلومات المساعد.

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