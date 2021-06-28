يعتبر ملف رؤية المملكة 2030 يما يحتويه من خطط تنموية علي مستوي المجتمعات والتنمية البشرية وحقوق وتمكين المرأة السعودية في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز من أعظم الجهود التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية في سبيل تحقيق مساواة تكاملية بين النساء والرجال في كل مناحي الحياة بالمملكة ، وتعزيزاً لحقوق المرأة في الدهم والرعاية وبيئة العمل الملائمة ، ومن خلال مقالنا اليوم نقدم لكم العديد من المعلومات حول جهود المملكة في دعم الرعاية والتوطين الوظيفي وبرامج سلامة الأسرة والتمكين بالقرارات العدلية وما يتناوله من نقاط متعدده تطرقت لها القوانين والمناقشات في القرارات العدلية والسياسية ، وطرح وزارة العدل السعودية في تحقيق المساواة بين الجنسين ، وأيضاً ما تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية من دعم اجتماعي للمرأة بمختلف فئاتها بالمجتمع السعودي.

تمكين المرأة السعودية في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز

تحت رعاية جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ، وبجهود حكومية دائمة ، ترعي رؤية المملكة 2030 ملف تمكين المرأة السعودية في عدد من النقاط المحورية والتي نعرضها لكم في نقاط كالآتي :

ملف المساواة بين الرجل والمرأة عموما.

المساواة في صلاحية بيئة العمل للجنسين ومعدلات الأجور.

حقوق التعليم والتدريب والمساواة فيها بين الجنسين.

ما تقدمه الدولة من منح وإعانات مختلفه في كل المجالات للجنسين والمساواة بينهما.

الحقوق في الرعاية الصحية وتقدميها بنفس المعايير للجنسين.

الأنظمة العدلية وما تقدمه الوزارة من تشريعات تساوي بين الرجال والنساء.

المساواة والتمكين تحت مظلة وزارة العدل السعودية

تقدم وزارة العدل تشريعات ترعي حقوق المرأة السعودية في التمكين والمساواة في نقاط محدده كالآتي :

خدمات طلب المصالحة : تقدم وزارة العدل خدمة التسجيل لطلب المصالحة لدي مركز المصالحة للنساء السعوديات ، وذلك عن طريق الخدمات الرقمية عن بعد. ويتاح للمرأة السعودية اختيار التخصص المناسب لها بين ” الأسرية والمالية والنفقة والحضانة والجزائية والمرورية والعقارية والتجارية والملكية الفكرية “.



تمكين المرأة السعودية بمجال المحاماة :

تحرص وزارة العدل علي زيادة عدد المحامين السعوديين من النساء ، وإتاحة التراخيص اللازمة لهن وبرامج التدريب اللازمة والخدمات عبر بوابة ناجز الرقمية كالآتي :

طلبات تراخيص المحاماة. تجديد ترخيص المحاماة. تحديث بيانات محام. خدمات المتدربين لدي محامي. الاستعلام عن المحامين الممارسين. طلب شهادة تدريب. انتقال متدرب من محامي لآخر. ترخيص وكيل ممثل نظامي.



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