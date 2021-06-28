الزراعة تعلن شروط التسجيل في دعم ريف بالمملكة

دعم ريف السعودي في إطار خطة المملكة العربية السعودية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الانتاج الزراعي والثروة الحيوانية فإنها تولي إهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من أجل تحقيق تنمية ونهضة في المجال والقطاع الزراعي، ويأتي ذلك في إطار خطة المملكة لتحقيق رؤية المملكة الشاملة ٢٠٣٠ ، فكان لزامًا عليها أن تدعو صغار المزارعين العاملين في الزراعة بكافة نشاطاتها، والعاملين في مجال الانتاج الحيواني وإنتاج عسل النحل لتقدم لهم يد العون من أجل تطوير استثماراتها الزراعية و نشاطاتهم الخاصة بزيادة الانتاج الزراعي والحيواني، وهذا ما دفع المملكة لتقدم لهم برنامج ريف، وهو برنامج انشأ خصيصًا لدعم صغار المزارعين العاملين في مجال الزراعة بأنفسهم، والعاملين في مجال الإنتاج الحيواني وعسل النحل من أجل النهوض بتلك القطاعات وزيادة استثماراتهم واستصلاح المزيد من الأراضي الزراعية التي تساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الاحتياجات الزراعية والحيوانية للمملكة.

برنامج دعم ريف

هو دعم نقدي تقدمه المملكة بشكل خاص للمزارعين سواء الرجال أو السيدات والقائمين على مجال الزراعة بأنفسهم، ووضعت وزارة المياه والبيئة وزراعة مجموعة من الضوابط والشروط التي اشترطتها لاستحقاق الدعم فيمن يتقدم لطلبه، وأهم تلك الشروط ما يلي:

أن يكون سعودي الجنسية.

أن يكون يعمل في مجال الزراعة.

أن يكون راتبه لا يزيد عن ستة آلاف ريال سعودي في الشهر.

أن يكون مقيم داخل حدود المملكة.

طريقة التسجيل في دعم ريف

يمكنك الآن التسجيل في دعم ريف من خلال الرابط الذي حددته وزارة المياه والبيئة والزراعة واتباع الخطوات الآتية: