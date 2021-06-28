نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على ألائحة التنفيذية الجديدة لنظام الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي، معاش الضمان الاجتماعي هو مبلغ مالي يصرف لمن يتوافر به شروط الاستحقاق ويتقدم بتطلب للحصول على المعاش، ويتساءل الكثير حول ماهي شروط الاستحقاق وخطوات تقديم الطلب المعاش.

ألائحة التنفيذية، تم وضع لائحة تنفيذية جديدة لضمان الاجتماعي وسنوضح لكم اليوم اهم التعريفات الواردة بها خطوات التحقق من طلب المعاش ليتمكن المستفيد من الحصول على مبلغ المعاش.

ألائحة تنفيذية الجديدة لضمان الاجتماعي

سنوضح لكم عبر موقعنا ثقفني اهم ما ورد بلائحة الجديدة من ضمان الاجتماعي، ويجب أولا أن نتعرف على التعريفات وما يقصد بالكلمات والعبارات الواردة بأول مادة من أول فصل من فصول ألائحة.

1- المنصة الإلكترونية، هي منصة تقدم الدعم كثير من الخدمات والحماية الاجتماعية

2- المكتب، هو مكتب ومقر الضمان الاجتماعي في المنطقة أو المحافظة أو المركز.

3- الصندوق، هو صندوق تنمية الموارد البشرية.

4- الباحث الاجتماعي، هو الشخص ممثل الوزارة المختص بإجراء زيارة المسكن لجمع المعلومات والتحقق من البيانات المقدمة من مقدم الطلب والمستفيد.

5- التابع البالغ البالغ هو من يبلغ من العمر سنة الثامنة عشرة أو أكثر، الذي يخلف العائل في الولاية.

6- اليتيم ،هو ذكر أو أنثى توفي أبوه ولم يتم سن الثامنة عشرة، ويعد في حكم اليتيم مجهول الأبوين.

7- الدخل المكتسب، الدخل الذي يحصل عليه المستقل أو أفراد الأسرة نتيجة عمل.

8- الدخل غير المكتسب، الدخل المستمد من مصادر غير العمل أو النشاط التجاري المسجل، مثل الممتلكات وعوائدها والإعانات الاجتماعية أو الحكومية التي يحصل عليها المستقل أو أفراد الأسرة.

9- الإقامة الدائمة في المراكز الإيوائية والعلاجية، الإقامة مدة تتجاوز شهرين في المراكز الإيوائية والعلاجية.

خطوات التحقق من طلب معاش الضمان

يتم بمجرد تقديم طلب للحصول على معاش الضمان الاجتماعي من قبل الوزارة بالتحقق من.

التحقق من اكتمال البيانات والمستندات المقدمة من قبل صاحب الطلب وصحتها.

التحقق من مدى استحقاق مقدم الطلب وتوافر للشروط الأزمة والمحددة لاستحقاق المعاش.

والتحقق من البيانات والمستندات الرسمية التي يقدمها.

والتأكد من قبل البيانات التي تحصل عليها الوزارة، والبيانات الإضافية التي لدى الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، والتأكد أيضا من قبل معلومات التي يقدمها الباحث الاجتماعي.

ألائحة التنفيذية الجديدة لنظام الضمان الاجتماعي، عبر موقعنا وسوف نوضح لكم خطوات تقديم الطلب وشروط الاستحقاق.