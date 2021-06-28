نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق التواصل مع حساب المواطن.. رقم خدمة العملاء المجاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث المواطنين في المملكة العربية السعودية، عن رقم خدمة عملاء حساب المواطن المتخصص في استقبال الشكاوى، والدعم الفني من أجل التواصل مع خدمة العملاء للاستفسار عن أمر ما.

برنامج حساب المواطن

ويعتبر برنامج حساب المواطن، هو أحد البرامج الهامة التابعة للحكومة السعودية،ويعمل على تقديم الدعم المادي إلى المواطنين، ورفع الضرر عن الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط في السعودية، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية داخل البلاد، في ظل ارتفاع الأسعار، وفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات.

ويهدف برنامج حساب المواطن إلى تعويض المواطنين الذين وقع عليهم الضرر نتيجة غلاء الأسعار ومساعدتهم بمبالغ مالية لمواجهة تحديات الحياة، ويعمل البرنامج على التواصل مع المواطنين الذين يرغبون في التسجيل في حساب المواطن، للتأكد من صحة بياناتهم وحساباتهم المصرفية، وفقًا للقواعد المنظمة.

رقم خدمة عملاء حساب المواطن

وللتواصل مع خدمة عملاء حساب المواطن، يمكن الاتصال على الرقم المجاني 19912، ويعمل الرقم على استقبال المكالمات الهاتفية، طوال اليوم، بدون أى رسوم مالية، حيث يمكن التواصل مع خدمة عملاء حساب المواطن بداية من الساعة 8 صباحًا حتى الـ 10 مساء طول أيام الأسبوع ماعدا يومي الجمعة والسبت لكونها عطلة رسمية.

رقم حساب المواطن الموحد المجاني للشكاوي

وخصص برنامج حساب المواطن الحكومي، رقم حساب المواطن الموحد المجاني للشكاوي، وهو الرقم الذى يختص باستقبال الشكاوى والاستفسارات، ببرنامج حساب المواطن حيث أن العديد من المواطنين يرغبون في التعرف على تفاصيل حساب المواطن، ويمكن التواصل مع رقم حساب المواطن الموحد المجاني للشكاوى، وهو 19912، وأوضح حساب المواطن أنه يمكن استقبال الاتصالات والاستفسارات طوال أيام الأسبوع، بداية من الأحد حتى الخميس من الـ 8 صباحاً حتى ال10 مساءاً.

وسائل التواصل مع حساب المواطن

وخصص برنامج حساب المواطن، العديد من الوسائل الأخرى غير الهاتفية، من أجل الرد على شكاوى، واستفسارات المواطنين، ويمكن التواصل من خلال العديد من الطرق على النحو التالي:

خدمة صوتك مسموع، وهو أحد المواقع الإلكترونية الذي يتيح التواصل بين المواطنين وخدمة عملاء حساب المواطن بطريقة مباشرة من خلال الدخول على خدمة صوتك مسموع.

مراسلات حساب المواطن هي أحد الوسائل الهامة التي يمكن من خلالها التواصل بين المواطنين وخدمة عملاء حساب المواطن للرد على الاستفسارات والشكاوى، ويمكن الدخول مراسلات حساب المواطن.

خدمة عملاء حساب المواطن، وهو عبارة عن موقع إلكتروني يتم من خلاله التواصل بين خدمة العملاء، والمواطنين للرد على الشكاوى، ويمكن الدخول على خدمة عملاء حساب المواطن.