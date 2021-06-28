السماح لمطابخ العاصمة المقدسة بالذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك

دوت الخليج – مكة أعلنت أمانة العاصمة المقدسة السماح للمطابخ الأهلية بالذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ؛ بهدف توفير عدد من الخيارات أمام المواطنين والمقيمين .

وهيأت الأمانة المسالخ ونقاط الذبح القائمة، ورفع مستوى كفاءتها وطاقتها التشغيلية، والسماح بالذبح خلال أيام (10- 11- 12- 13) من شهر ذي الحجة، مؤكدةً ضرورة الالتزام بالاشتراطات والضوابط التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان .

وتواصل الأمانة جولاتها الرقابية للتحقق من حسن الأداء وتطبيق الاشتراطات الصحية مع تكثيف الرقابة على أسواق الماشية وتوعية المستهلكين .

يذكر أن أمانة العاصمة المقدسة حددت عدد من الاشتراطات الصحية التي يجب أن تلتزم بها المسالخ ، منها توفر رخصة للمطبخ سارية المفعول ، وطبيب بيطري مؤهل للكشف على المذبوحات، تحقيق الإشتراطات الصحية في المكان .

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