” الصحة” : عدوى فيروس كورونا تزداد وتنتشر بشكل سريع في التجمعات

دوت الخليج – واس أكدت وزارة الصحة أن عدوى فيروس كورونا تزداد وتنتشر بشكل سريع في التجمعات , حاثة الجميع على أهمية الالتزام بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة والتقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1318) حالة مؤكدة وتعافي(1290) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11204) حالات منها (1438) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (484539) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (465546) حالة تعافٍ ، فيما تم تسجيل عدد ( 14) حالة وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7789) حالة “رحمهم الله جميعاً”.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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