التسجيل في مباشر الراجحي للأفراد تعد خدمة من خدمات مصرف الراجحي هامة لعملائه ويتم تقديم خدمة مباشر عن طريق مصرف الراجحي بشكل آلي لجميع العملاء ويستطيع العملاء دفع الفواتير بشكل إلكتروني، ويعد مصرف الراجحي من لهم مصارف المملكة انه يتوافق مع الشريعة الإسلامية ويعد من اقدم المصارف وتنشر فروعه في المملكة وخارجها، تساعد هذه الخدمة على أتمام العمليات المصرفية في أي وقت وفي أي مكان هذا فضلا عن أن هذه الخدمة تساعد في تمويل مشاريع كثيرة مثل مشروعات الزواج والسكن وتمويل الحصول على سيارة، وقد شهدت خدمة مباشر للأفراد أقبال كبير من العملاء للتسجيل بها لما تقدمه من خدمات لقت اهتمام العملاء، كما أن البنك يعمل على تطوير خدماته الخاصة بالمشتركين ويتم تحديث بيانات الهوية بنك الراجحي عن طريق الأنترنت والهاتف والفروع لمعرفة بياناتهم الشخصية والتأكد منها، كما أن البنك يقدم العديد من التمويلات والقروض لعملائه للدعم المالي بتسهيلات ميسرة وأقساط محددة مثل شروط قرض الجسر من بنك الراجحي والأوراق المطلوبة وطريقة الحصول علية.

كيفية التسجيل في مباشر الراجحي للأفراد 1442

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي. ثم الضغط على المباشر. الضغط على التسجيل في الخدمات الإلكترونية. كتابة البيانات لتسجيل الدخول. البيانات المطلوبة هي رقم بطاقة الصراف الألي والرمز السري للبطاقة المكون من4 أرقام. ويطلب رقم الحساب المكون من 15 أو 21 رقم. ثم الضغط على دخول. يتم كتابة اسمه وكلمة المرور مرتين للتأكيد وبريده الإلكتروني. سيتم إرسال رسالة إلى بريده تتضمن رمزًا لتأكيد التسجيل. ثم الضغط على كلمة التالي. ظهور رسالة نجاح أتمام عملية التسجيل بالخدمات الإلكترونية للمصرف.

طريقة فتح حساب الراجحي مباشر للأفراد

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الراجحي. الضغط على فتح حساب. الموافقة علي الشروط والأحكام الخاصة بعملية فتح الحساب. ثم كتابة البيانات اللازمة من الجنسية ونوع الهوية وكتابة رقم الهوية أو الإقامة وإدخال رقم الهاتف واللقب والبريد الإلكتروني. تحديد أقصى مبلغ متوقع لعملية واحدة في الشهر ويحدد معدل دخله الشهري بالريال. كتابة الرمز المرئي للتحقق . ثما لضغط على التالي. ثم يوثق بياناته عن طريق حسابه الشخصي ببوابة ابشر للخدمات الإلكترونية. يضغط المستخدم على تم. يتم مراجعة طلبه من قِبل أدارة البنك والبت فيه والتواصل معه في حالة قبول الطلب لاستكمال الإجراءات.

استعادة كلمة مرور المباشر للأفراد

قد أتاح البنك خطوات استعادة كلمة المرور الخاصة بدخول العميل على حسابه المسجل على منصة البنك الإلكترونية:

قم بالدخول على رابط منصة خدمة مباشر الراجحي للأفراد ثم إدخال البيانات المطلوبة للدخول على الخدمة. استكمال الخطوات للاستعادة كلمة المرور

والجدير بالذكر أن تم أصدار تطبيق الراجحي مباشر من الخدمات التي تم تقديمها من قبل المصرف الرئيسي، وذلك عن طريق تطبيق يتم تحميله على الهاتف المحمول، ويمكن تحميل التطبيق للهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد، كما أن بنك الراجحي يقد أيضا لعملائه كيفية فتح حساب ثاني في بنك الراجحي 1442 وشروط ومميزات فتح الحساب وغيرة الكثير من الخدمات الهامة.