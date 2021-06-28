كيفية الاستعلام عن تفويض تأشيرة من منصة أنجاز 1442

كيفية الاستعلام عن تفويض تأشيرة يبحث عن الكثير من المواطنين بالمملكة من خلال منصة أنجاز التابعة لوزارة الخارجية السعودية، وقد سهلت المنصة كافة الخدمات الكتروانيا لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد المبذول للإنهاء التعاملات الكتروانيا، كما أن المنصة تقدم استخراج التأشيرات ودفع رسوم التأشيرات والتفويض على تأشيرة والاستعلام عن التأشيرات برقم الطلب والتأكد من إصدار الشهادة الصحية، ويتم طلب تفويض تأشيرة من أصحاب الأعمال لمكاتب الاستقدام من أجل مراجعة مكاتب ألممثليه السعودية والحصول على تأشيرات العمل الخاصة بهم ويمكن لأي مواطن سعودي أو مواطن مقيم عمل التفويض على تأشيرة أو الاستعلام عن تأشيرة السعودية أو الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز ورقم الهوية 1442 والاستعلام عن صلاحية التأشيرة.

كيفية الاستعلام عن تفويض تأشيرة

الدخول على رابط منصة إنجاز الإلكترونية. من الخدمات الإلكترونية يتم اختيار خدمات الأفراد. من القائمة يتم الضغط على تفويض تأشيرة.

كتابة البيانات المطلوبة من رقم التأشيرة وجهة القدوم ورقم السجل ونقل رمز الصورة الضغط على بحث. سوف تظهر جميع البيانات.

الاستعلام عن التأشيرات من منصة أنجاز

الدخول على الرابط المباشر للاستعلام عن التأشيرات. كتابة البيانات المطلوبة وهي: رقم الطلب ورقم الجواز ورمز الصورة الظاهر أمامك والمكّون من 6 أرقام. ثم اضغط على بحث. ظهور نتيجة الاستعلام والتي يمكنك التأكد من خلالها من صدور التأشيرة أو الحصول على بياناتها. وفي حالة إصدار التأشيرة ستجد رسالة تم إصدار التأشيرة برقم….. وفي حالة وقوع طلب إصدار التأشيرة تحت الإجراء ستجد رسالة الطلب تحت الإجراء.

الاستعلام عن تفويض تأشيرة عمل مساند

وتعتبر مساند هي منصة جلب العمالة المنزلية وتمكن خدمة تفويض تأشيرة عمل مساند أصحاب الأعمال على دفع رسوم التفويض على التأشيرات الخاصة بالعمالة المنزلية وإرسال المستند إلى السفارة ويمكن الاستعلام عن التفويض التأشيرة عمل مساند من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلي منصة إنجاز على موقع وزارة الخارجية. يتم اختيار الخدمات الإلكترونية. يتم اختيار خدمات الأفراد. ثم الضغط على خدمة تفويض تأشيرة عمل مساند. الموافقة على بنود الخدمة والانتقال إلى الصفحة التالية. كتابة رقم عقد مساند. كتابة رقم السجل. اختيار جهة القدوم وكتابة رمز الصورة. الضغط على بحث.

طباعة تأشيرة من مساند برقم الطلب