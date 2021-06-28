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عمر شويل - جدة نصيب الفرد ببنك التنمية الإجتماعية بعد التعديل و تمويل العمل الحر « نفاذ » 1442ه‍، أعلن بنك التنمية الإجتماعية بالسعودية يوم الأحد 17 من ذي القعدة 1442ه‍ الموافق 27 من شهر يونيو 2021، عن زيادة نصيب الفرد ليصبح 3000 ريال سعودي بدلاً من 2000 ريال سعودي، وجاء هذا التعديل ضمن تمويل البنك للأسر السعودية لتمكينهم من الإستفادة من برامج التمويل المختلفة التي تطرحها المملكة.

نصيب الفرد ببنك التنمية الإجتماعية بعد التعديل و تمويل العمل الحر « نفاذ » 1442ه‍

قام بنك التنمية الإجتماعية عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر بتوضيح كيفية حساب نصيب الفرد ضمن شروط تمويل الأسرة، ويتم احتسابه بتقسيم دخل رب الأسرة الشهري على عدد أفراد الأسرة.

كذلك قام البنك بإيضاح كيفية حساب نصيب الفرد من خلال مثال توضيحي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أنه في حال كان دخل رب الأسرة 12000 ريال سعودي وكان عدد أفراد الأسرة أربعة أفراد، يكون نصيب الفرد ناتج حاصل قسمة الدخل الشهري على عدد أفراد الأسرة ليكون 3000 ريال سعودي.

اعتبارات احتساب بنك التنمية الإجتماعية لأفراد الأسرة ضمن شروط تمويل الأسرة

يتم احتساب الابن و الابنة ضمن أفراد الأسرة إذا توافرت الشروط الآتية

لا يتجاوز عمر الابن 24 عام ويكون غير متزوج أو لديه وظيفة.

الابنة ليس لديها وظيفة وغير متزوجة.

تمويل بنك التنمية الإجتماعية للعمل الحر « نفاذ » 1442ه‍

قام بنك التنمية الإجتماعية بإتاحة العديد من برامج التمويل بهدف دعم المواطن السعودي، ويعتبر تمويل العمل الحر نفاذ من أهم هذه البرامج، يهدف نفاذ إلى دعم المواطنين السعوديين الراغبين في زيادة دخلهم الشهري الذين لديهم قدرة على العمل وليس لديهم فرصة وظيفية، كذلك أصحاب الحرف والمهارات المتخصصة، حيث أنه يعتبر تمويل ميسر لممارسة الأعمال الحرة للفئات المستهدفة لحسابهم الشخصي.

الفئات المُستهدفة من تمويل العمل الحر « نفاذ »

المواطنين العاطلين عن العمل.

من لديهم وظيفة براتب يبدأ من 14 ألف ريال سعودي أو أقل.

الغير مستفيدين بقنوات التمويل التقليدية بالمملكة.

ويهدف تمويل نفاذ إلى رفع مستوى معيشة وجودة حياة المواطن السعودي بما يتناسب مع الظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد، كما أنه يساهم بشكل كبير في خفض نسبة البطالة.