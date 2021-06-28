رابط الاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقي برقم الهوية عبر موقع نظام ابشر

رابط الاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقي، حيث زادت في الفترة الأخيرة عمليات البحث عن رصيد المدفوعات المتبقي في المملكة العربية السعودية، وهذه الخدمة يقدمها موقع ابشر وزارة الداخلية الإلكتروني والذي يعتبر احد اهم المنصات الإلكترونية من حيث تقديم خدمات إلكترونية عديده، ويأتي في مقدمتها الاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقي برقم الهوية، ويقوم ابشر بإنجاز جميع الأعمال لكل الأشخاص سواء مواطنين أو مقيمين من خلال تسجيل الدخول على حساب ابشر، ويمكن استعلام عن رصيد المدفوعات الموجود في حسابه وإنجاز خدماته، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على طريقة الدخول على رابط الاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقي.

رابط الاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقي

عمليات من قبل المواطنين والوافدين في المملكة العربية السعودية عن رصيد المدفوعات في حساب مستخدم المنصة زادت، وقامت وزارة الداخلية السعودية من خلال موقعها الإلكتروني ابشر تقديم رابط الاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقي، ورصيد المدفوعات هو المبلغ المتبقي الذي زاد في حسابه عن طريق الدفع للخدمات في وزارة الداخلية كرسوم للخدمات التي قام بها، وسوف نتعرف على خطوات استعلام عن المدفوعات الحكومية بالتفاصيل.

خطوات الاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقي

أولا تقوم بالدخول علي موقع ابشر وزارة الداخلية.

ثم أضغط علي الاستعلامات الإلكترونية في الشريط الرئيسي.

ثم بعد ذلك قم بالضغط علي الاستعلام العام عن رصيد المدفوعات المتبقي.

سوف يظهر لك خانات التسجيل قم بوضع رقم الهوية والرمز الذي يظهر أمامك.

بعد إدخالك لهذه البيانات، قم بالضغط علي كلمة عرض والتي تظهر لك باللون الأخضر.

سوف تظهر لك نافذة تحتوي علي جميع بياناتك التي تفصل لك الرصيد الذي يجب أن تقوم بدفعه، والخدمات المتبقية.

طريقة التسجيل في موقع ابشر

من اجل الاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقي برقم الهوية عليك أولا أن تقوم بالتسجيل في موقع ابشر وزارة الداخلية، وان لم يكن لديك حساب على ابشر فسوف نعرفك كيفية فتح حساب جديد في موقع وزارة الداخلية السعودي وهى كالتالي.