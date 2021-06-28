نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة عيد الأضحى للموظفين في القطاع العام والخاص 1442 بالمملكة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد إجازة عيد الأضحى للموظفين في المملكة السعودية، في هذه الفترة ونحن على مشارف دخول عيد الأضحى المبارك الذي يعد من الأعياد الدينية الرسمية التي يستحق كل موظف في المملكة أن يأخذ هذه الفترة إجازة وبدون اقتطاع أي أموال من راتبه، ونظرًا لكثرة السؤال والبحث عن الموعد المحدد لإجازة عيد الأضحى، فقد أصدرت المملكة العربية السعودية بيانًا يفيد بأن يوم الإثنين الموافق 5 ذي الحجة والذي يوافقه يوم 19|7|2021 من الشهر الميلادي، هو الموعد الرسمي لبدء إجازة عيد الأضحى المبارك 1442 في السعودية، على أن تنتهى الإجازة ويعود الموظفين إلى الدوام يوم 16 من ذي الحجة، يمكن حضراتكم متابعة المقال لمعرفة موعد إجازة عيد الأضحى للموظفين.

موعد إجازة عيد الأضحى 2021 بالمملكة العربية السعودية

العاملون في القطاع الخاص لا يندرجوا تحت هذا البيان إذ تختلف الأجازة من شركة لأخرى، ولكن قانون العمل ينص على أحقية كل موظف في الدولة سواء كان يعمل في القطاع العام أو الخاص، بأن يحصل على أجازة عطلات الأعياد وبالأخص عيد الأضحى وعيد الفطر والمناسبات الرسمية، وذلك بخلاف الأجازة السنوية التي يستحقها كل موظف.

متى تبدأ إجازة عيد الأضحى 1442 بالسعودية بالقطاع الخاص

من المتوقع أن تبدأ الإجازة في القطاع الخاص يوم 8 ذي الحجة على أن تستمر الإجازة لفترة تتراوح بين 4 إلى 7 أيام كحد أقصى، وبحسب ما أعلن من قبل حكومة المملكة العربية السعودية، فإن الإجازة تشمل جميع العاملين بكافة المؤسسات والهيئات الموجودة بالدولة، وسوف يحصل الموظفون على رواتبهم بالكامل فهي من الأجازات مدفوعة الأجر بما في ذلك العاملين بالقطاع الخاص، ونتمنى من الله عز وجل أن يسعدكم في هذه الأيام المباركة.

كم يتبقى على إجازة عيد الأضحى 1442

ينتظر بفارغ الصبر جميع العاملين والموظفين بالقطاع العام والخاص بالمملكة السعودية، إجازة عيد الأضحى المبارك 2021 والتي لا تفصلنا عن قدومه سوى أيام قليلة، حيث أنها من الأجازات المطولة بالنسبة للموظفين والتى تكون مدفوعة الأجر، بداية من وقفة عرفات وحتى 10 أيام .

بهذا يكون قد قدمنا لحضراتكم توقعات موعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وأيضاً معرفة الأيام المتبقية على الإجازة الرسمية بالنسبة للقطاعين العام والخاص، ومتى بداية الإجازة للموظفين بالمملكة السعودية، على أن يصدر بيان من وزارة الموارد البشرية خلال الأيام المقبلة بشأن موعد الأجازة بشكل رسمي، وما قدمناه لحضراتكم توقعات معتاد عليها منذ أعوام .