خطوات تفعيل حساب أبشر من خلال البنك أو الصراف الآلي

قامت الحكومة السعودية بتوفير نظام يسمح لكل من المواطنين والمقيمين بإجراء كافة المعاملات الخاصة بهم من خلاله، فهو نظام إلكتروني يعمل كحلقة وصل بين جميع القطاعات الحكومية في المملكة، حيث يقدم النظام ما يقرب من أو يزيد عن 200 خدمة إلكترونية ويشترك به حوالي 21 مليون مشترك، هذا النظام هو نظام أبشر الإلكتروني، ويتسائل العديد من الأفراد عن طريقة الإشتراك في هذا النظام، وما هي خطوات تفعيل حساب أبشر عن طريق البنك أو الصراف الآلي وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور التالية.

خطوات التسجيل في نظام أبشر لكل من المواطنين والمقيمين داخل المملكة:

قم بالدخول إلى بوابة أبشر وإملي كافة البيانات المطلوبة. قم بالموافقة على الشروط الخاصة بالنظام. قم بتفعيل كود النظام الخاص بك. سيرسل الموقع رسالة إلى جوالك لتقوم بتأكيد الكود الخاص بك. إضغط على “تسجيل” ثم قم بعمل كلمة مرور خاصة بك، لتستخدمها بالدخول إلى نظام أبشر بعد ذلك.

خطوات تفعيل حساب أبشر من خلال الصراف الآلي:

إبحث عن أحد ماكينات الصرف الآلي بالقرب منك، ثم قم بإدخال الفيزا الخاصة بك. ستظهر لك القائمة الرئيسية إختر منها “إختيار عمليات أخرى”. من القائمة الفرعية قم بإختيار “البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية”. تأكد من البيانات الشخصية الخاصة بك، ثم قم بمتابعة التسجيل. سيقوم نظام أبشر بإرسال رسالة إلى جوالك لتأكيد وتفعيل التسجيل في النظام.

خطوات تفعيل حساب أبشر عن طريق البنوك:

قم بالضغط على الأيقونة الرئيسية للبنك. سيتم عرض جميع الخدمات لك إختر منها “التسجيل في نظام أبشر” قم بالموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بنظام أبشر. تأكد من البيانات الشخصية الخاصة بك، ثم قم بمتابعة التسجيل وإضغط على “إستمرار”. سيقوم نظام أبشر بإرسال رسالة إلى جوالك لتأكيد وتفعيل التسجيل في النظام.

نظام أبشر يوفر العديد من الخدمات بصورة مجانية تماما دون دفع أي رسوم، ومن مميزاته الهامة أنه متاح 24 ساعة لذا يمكن للمشتركين الحصول على الخدمات التي يوفرها النظام في أي وقت، ومن أهم القطاعات الحكومية التي يمكن للمشتركين الإستعلام عنها من خلال بوابة أبشر ما يلي: