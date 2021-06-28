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عمر شويل - جدة التسجيل في نظام نور التعليمي برقم الهوية الوطنية 1442، حيث تعتبر منصة نور من أهم المنصات التعليمية الإلكترونية في المملكة العربية السعودية التي تم إصدارها مؤخرا بعد انتشار فيرس كورونا المستجد بشكل سريع في دولة الصين ومنها إلى جميع دول العالم، فأصبحت معظم دول العالم تتجه لنظام التعليم عن بعد، لذلك كان هناك أمر هام يجب أن تتخذه وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية لكي تتغلب على الظروف التي تمر بها المملكة عن طريق إيجاد طرق أخرى للتدريس.

لذلك قامة المملكة العربية السعودية بإصدار نظام نور بعد إغلاق الكثير من المؤسسات في المملكة بسبب تفشي وباء كورونا ومن ضمنهم المؤسسة التعليمية على وجه التحديد والتي تتمثل في المدارس و الجامعات، فأصبحت منصة نور التعليمية هي حلقة الوصل بين الطالب والمعلم لتقديم أحدث الطرق في مجال التعليم التكنولوجي الحديث، لذلك كل ما عليك هو الاسترخاء ومتابعة قراءة هذا المقال من خلال موقعنا ثقفني لكي تتعرف على كيفية التسجيل في نظام نور برقم الهوية وكذلك معرفة خدمات نظام نور المختلفة.

كيف يتم التسجيل في نظام نور برقم الهوية

يستطيع ولي أمر الطالب تسجيل الدخول على منصة نور برقم الهوية الوطنية، وذلك للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المختلفة التي تقدمها المنصة لأولياء الأمور، كمتابعة أداء أبنائهم خلال العام الدراسي وكذلك الاستعلام عن نتائج الامتحانات والدروس الخاصة بأبنائهم وذلك عن طريق اتباع هذه الخطوات وهي:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة نور التعليمية. الضغط على أيقونة تسجيل الدخول. يجب إدخال جميع البيانات المطلوبة في الخانات الصحيحة مثل كتابة اسم المستخدم بشكل صحيح وكتابة وكلمة المرور. ثم يتم كتابة رمز التحقق مع مراعاة الدقة في نقل الحروف والأرقام بشكل صحيح. أخيرا يتم الضغط على تسجيل الدخول.

ما هي خدمات نظام نور التعليمي

تقدم منصة نور العديد من الخدمات التي يعتمد عليها الطالب وولي الأمر بشكل أساسي في متابعة النظام الدراسي والمناهج التعليمية وهي كالآتي:

توفير طريقة مباشرة وبسيطة للتواصل بين الطلاب والمعلمين وكذلك ولي الأمر. تساعد أولياء الأمور في المتابعة الدورية والمستمرة لحال أبنائهم في المناهج التعليمية. تمكن الطالب من معرفة نتائجه في الامتحانات والدروس بالمراحل التعليمية المختلفة. يساعد نظام نور الاكتروني أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم في الصف الأول من المنزل وبكل سهولة. يجعل الدراسة أكثر سهولة علي الطلاب في كافة الصفوف التعليمية وذلك كونه تعليمي إلكتروني بمحتوى متميز وفريد.

طريقة الاستعلام عن النتائج من خلال نظام نور برقم الهوية

من خلال تنفيذ الخطوات التالية يمكن للطلاب بسهولة معرفة درجاتهم باستخدام رقم الهوية:

ادخل إلى منصة نور للحصول على نتائج الطلاب. ثم حدد الفصل الدراسي 2021 م – 1442 هـ. ثم أدخل رقم هوية الطالب أو الرقم الوطني في الحقل المخصص له. ثم اكتب رقم الطالب التعريفي كامل بدون أخطاء.

ثم انقر فوق أيقونة ( استعراض النتيجة ). ستظهر لك صفحة جديدة بها كل درجات الطالب في جميع المواد الدراسية بالتفصيل.

خطوات استرجاع كلمة المرور نظام نور

الرقم سري الخاص بموقع نظام نور التعليمي يتغير بعد 180 يوم.د، وفي حالة نسيان كلمة المرور يجب عليك إتباع الخطوات التالية لاسترجاعه وهي: