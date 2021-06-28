رابط وموعد وشروط التقديم في الحرس الملكي لخريجي الثانوية العامة في السعودية

رابط وموعد وشروط التقديم في الحرس الملكي في السعودي؛ تم الإعلان عن موعد التقديم في معهد الحرس الملكي في السعودية، لذلك بدأ الطلاب الذين يرغبون في الالتحاق به في البحث عن رابط وطريقة وشروط التقديم في الحرس الملكي وغيرها من الاستفسارات التي يريدون معرفة إجابتها للالتحاق بالمعهد، حيث أنه من المعاهد التي لها العديد من المزايا لذلك يرغب العديد من طلاب الحاصلين على الثانوية العامة.

رابط وموعد التقديم في الحرس الملكي لخريجي الثانوية العامة

قامت رئاسة الحرس الملكي بالإعلان عن موعد التقديم في الحرس الملكي لحملة الثانوية العامة وهو يوم الأحد 24 ذو القعدة 1442 الموافق 4 يوليو 2021 وسوف يتم تفعيل الرابط للتقديم في معهد الحرس الملكي في هذا اليوم استعداداً لاستقبال الطلبات وسوف يتم التدريب على بعض البرامج المعتمدة مثل:

برنامج سلاسل الإمداد.

بِرنامج الحاسب الآلي.

برنامج السكرتير التنفيذي.

شروط التقديم في الحَرس الملكي

تم وضع بعض الشروط من رئاسة الحرس الملكي التي خلالها يتم قبول المتقدمين، لذلك يجب على المتقدمين من الانتباه إليها حتى يتمكنوا من الالتحاق بالمعهد، وهذه الشروط هي:

أن يكون الطالب سعودي الجنسية والمنشأ، حيث يتم رفض الطلاب السعوديين الذين نشأوا خارج المملكة السعودية.

لابد من توافق البيانات التي سيتم تدوينها في التقديم مع البيانات المثبتة في الأوراق الرسمية ففي حالة وجود أي خطأ سيتم رفض الطلب.

لابد أن يكون الطالب يتمتع بحصة جيدة أي لا يعاني من أي أمراض مزمنة أو مشاكل صحية.

يجب أن يكون طوله 170 سم وأن يكون طوله مناسب لوزنه.

يجب أن يكون الطالب جيد السلوك أي لا يكون لديه أي قضية مخلة بالشرف.

أن لا يكون تعرض للفصل من أي كلية أو معهد عسكري قبل ذلك.

أن يكون الطالب حصل على شهادة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية أو الاجتماعية أو الشرعية.

لا يتم قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية الزراعية أو الصناعية أو خريجي المعاهد الصحية.

يجب أن يكون اجتاز المقابلة الشخصية والاختبار التحصيلي.

يجب أن يكون اجتاز اختبارات القدرات العامة.

إن كان المتقدم متزوج لابد أن يكون من امرأة سعودية الجنسية.

ألا يكون لديه وظيفة في أي مكان حكومي أو عسكري.

يقوم المتقدم بإقرار تعهد بعد ترك الدراسة إلا بعد إنتهاء مدة الدراسة كاملة.

وبهذا نكون قد قدمنا لكم رابط وموعد وشروط التقديم في الحرس الملكي لخريجي الثانوية العامة في السعودية.