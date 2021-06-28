الكلية التقنية للبنين بالطائف ورابط التسجيل للالتحاق ببرنامج الدبلوم الصباحي 1443

الكلية التقنية للبنين، تعد الكلية التقنية للبنين بالطائف كلية تدريبية وتطبيقية حيث يتم نظام العمل بها عبر النظام التدريبي الفعلي والتطبيقي بواقع فصلين تدريبيين وذلك للسنة التدريبية الواحدة ويتم التقديم فيها مرتين سنوياً حيث يتم التقديم فيها لكل فصل الدراسي وكانت الكلية قد أعلنت عن موعد فتح التقديم الإلكتروني للالتحاق ببرنامج التدريب الصباحي الأول 1443 ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم موعد التقديم وأهم الشروط المطلوبة للتقديم وخطوات التقديم عبر بوابة القبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

الكلية التقنية للبنين بالطائف وموعد التقديم على برنامج التدريب الصباحي 1443

ذكرت الكلية التقنية للبنين بالطائف عن فتح باب القبول للالتحاق ببرنامج التدريب الصباحي للفصل التدريبي الأول لعام 1443 من يوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر يونيو الجاري على أن يستمر التقديم لمدة عشرة أيام وسوف ينتهي يوم الأربعاء الموافق السادس والعشرين من نفس الشهر، وأن التسجيل سوف يكون عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد من خلال موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

أهم شروط الالتحاق ببرنامج التدريب الصباحي للفصل الدراسي الأول 1443

هناك عدد من الشروط يجب أن تتوافر في الراغب في التقديم للالتحاق بالبرنامج التدريبي الصباحي وأهم تلك الشروط ما يلي:

أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

لا يزيد عمر المتقدم عن ثلاثون عاماً.

حصوله على المؤهل العلمي المطلوب.

أن لا تزيد مدة حصوله على المؤهل العلمي عن خمس سنوات.

أن يقوم بأداء اختبارات القدرات العامة المطلوبة ويجتازها بنجاح.

يجب على المتقدم ألا يقوم بالتقديم في برامج تدريبية أخري.

إذا كان المتقدم موظفاً يتطلب إحضار موافقة من جهة العمل على الالتحاق بالبرنامج.

أهم التخصصات المطلوبة في الكلية التقنية للبنين بالطائف

القوي الكهربائية. الدعم الفني. الشبكات. الإلكترونيات. الإنتاج. المحركات. العمارة. المساحة. المدني. المحاسبة. التسويق. الإدارة المكتبية.

خطوات التقديم على برامج التدريب الصباحي للفصل التدريبي الأول