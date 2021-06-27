نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في الدعم الريفي 1442 للأسر المنتجة وأبرز شروط التقديم في المقال التالي
يبحث عدد كبير عن كيفية التسجيل في الدعم الريفي في المملكة العربية السعودية على محرك البحث “جوجل” وموقع “تويتر” للتواصل الإجتماعي الشهير، ومن الجدير بالذكر أنه يوجد الآلاف من المواطنين السعوديين الذين يحتاجون مساعدات مالية ليتمكنوا من فتح مشروعهم، وقد أطلقت مؤخراً وزارة الزراعة السعودية برنامج الدعم الريفي الذي ذاع صيته في الفترة الحالية حيث أصبح أحد أفضل برامج الدعم التي تقدمها الوزارة للمواطنين من أصحاب الدخل المتوسط، ونحيطكم علماً بأنه برنامج الدعم الريفي يُعد أحد أبرز المحاور الرئيسية لرؤية السعودية 2030م والهدف منه هو مساعدة الاسر السعودية الريفية في رفع المستوى المعيشي الخاص بهم ومد يد العون لهم من أجل زيادة انتاجيتهم والنهوض بالقطاع الزراعي، ونحن نهتم في موقعنا بكل ما يهم المزارعين السعوديين ومحدودي الدخل ولذلك نكتب لهم هذا المقال عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لهم طريقة التسجيل في الدعم الريفي وشروط التقديم، فتابعونا.
التسجيل في الدعم الريفي
يُعد برنامج الدعم الريفي أحد أبرز البرامج التي يهتم بها أعداد كبيرة من المواطنين السعوديين محدودي الدخل حتى يتمكنوا من إنشاء وتأسيس مشروعهم الخاص من أجل تحسين مستوى المعيشة، ولهذا نوضح لكم الآن خطوات تسجيل المواطنين في الدعم الريفي فقط اتبع الخطوات التالية:
- أولاً قم بالولوج إلى الموقع الرسمي لمنصة ريف الإلكترونية.
- ثانياً ستجد أعلى الصفحة الرئيسية ايقونة الاسر المنتجة اضغط عليها.
- ثالثاً قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة منك مثل الإسم ورقم السجل المدني والجنسية والنوع وتاريخ ميلادك وحالتك الإجتماعية والصحية وعدد أفراد أسرتك.
- بالإضافة إلى بيانات أخرى مطلوبة مثل رقم الهاتف والمؤهل الدراسيواسم ونبذة عن المشروع وسنوات خبرتك إلى آخره من البيانات المطلوبة الأخرى.
- وأخيراً اضغط على أيقونة تسجيل.
شروط التقديم في منصة ريف
يريد الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية من الطبقات متوسطة الحال التقديم إلى الدعم الريفي، ولكن هناك شروط لا بد من توافرها في المتقدم حتى يحصل على الدعم، ونوضح لكم كافة الشروط المطلوبة كالتالي:
- أولاً لا بد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بها.
- وفي حالة كان المتقدم ليس سعودي فلا بد أن يكون بجوزته بطاقة التنقل.
- ثانياً يجب أن يكون المتقدم يعمل بالزراعة لمدة محددة وضحها البرنامج.
- ثالثاً ألا يكون موظفاً سواء قطاع حكومى أو خاص.
- رابعاً أن يتعدى عمره 21 عام ولا يقل عن ذلك.
- خامساً لا يتقاضى راتب شهري يزيد عن 6 آلاف ريال.
- سادساً يجب أن يكون بحوزته حساب بنكي.
- سابعاً أن يسجل جميع البيانات الشخصية والصحية المطلوبة منه.
- وأخيراً تقديم الطلب على الموقع.
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