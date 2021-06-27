تمويل شخصي 50 ألف براتب لا يقل عن 2000 ريال وتمويل إضافي حتى 2 مليون

بإمكانك الآن أن تحصل على تمويلك الشخصي بإجراءات ميسرة، وموافقة فورية، عند توافقك مع الشروط والمتطلبات التي يعلن عنها، فالعديد من البنوك والشركات التمويلية السعودية بداخل المملكة، تقدم لك تمويل شخصي بشروط بسيطة ولا يوجد تأخر في إتمام العقد التمويلي، ومن أجل راحة العملاء تقدم بعض من الشركات خدمات وإضافات تمويلية للمواطنين والمقيمين، مع الحصول على تمويل مالي حتى 2 مليون ريال بأقل قسط شهري، ويمكن أن يفيد التمويل الذي يحصل عليه العميل في العديد من الاحتياجات، سواء بغرض تجديد المنزل، أو بغرض السفر والسياحة، أو بغرض دفع دراسة الأبناء، ولا سيما أن العديد من العملاء يبحثون عن أفضل الشركات التي تقدم منتجاتها التمويلية بإجراءات سهلة وبسيطة.

تمويل شخصي بأقل راتب

توفر شركة إمكان العديد من المنتجات التمويلية بأسعار مخفضة للقسط الشهري، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والحصول على المبلغ المالي الذي يبحثون عنه بأقل إجراءات، احصل على تمويل للنساء فقط بدون فوائد ومن غير رسوم إدارية وبأطول فترة سداد، وكما أنه من أهم المميزات أن التمويل براتب لا يقل عن 2000 ريال للموظفين بالقطاع الحكومي والموظفين بالقطاع الخاص، وللمتقاعدين يجب أن لا يقل الراتب عن 1900 ريال، يمكنك أن تحصل على تمويل شخصي بدون كفيل حتى 100 ألف ريال بموافقة فورية، وهناك شروط بسيطة لكي تحصل على التمويل إذا كنت موظف فيجب أن لا يقل العمر عن 21 عام ولا يزيد عن 60 عام، وللمتقاعدين لا يزيد العمر عن 70 عام، وهذا قبل الانتهاء من سداد القرض، ويبدأ المبلغ التمويلي من 2000 ريال وحتى 50 ألف ريال، مع تقديم كشف حساب بنكي لأخر 3 أشهر.

الحصول على تمويل إضافي ثاني

يمكنك أن تحصل على تمويل إضافي أخر، ولكن يجب أن يتواجد تمويل قائم، وبعد سداد النسبة المقررة من التمويل الأول، ستحصل على تمويلك الأخر بخطوات مرنة، وقد يمتد المبلغ التمويلي إلى 2 مليون ريال، للموظفين بالقطاع الحكومي، تمويل بقسط 700 ريال للمواطنين والمقيمين وبأطول فترة سداد، ومليون ونصف ريال للموظفين بالقطاع الخاص، ومدة التمويل من 12 شهرا حتى 60 شهرا، كل هذا وفق بعض الإجراءات والشروط المطلوبة، وتقدم شركة إمكان تمويلان هم التمويل الميسر والتمويل الإضافي، ولا يشترط وجود كفيل، كما أن التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

رقم هاتف إمكان للتمويل الشخصي

توفر لك شركة إمكان العديد من الإجراءات الميسرة والتواصل اليسير لراحة أفضل للعملاء، وكما هو معروف من أجل العديد من الاستفسارات التي تؤرق بعض الأفراد، تمويل سيارات مستعملة تبدأ من 30 ألف ريال بأرخص قسط شهري ولجميع أنواع السيارات والتمويل متاح للسعوديين والغير سعوديين، كما يجب عليك معرفة أن التمويل متاح لك حتى في حالة خضوعك لسداد تمويل لبنك أو شركة أخر، والتمويل متاح للسعودين فقط، كما يمكنك أن تحصل على التمويل من خلال تطبيق إمكان، والتمويل بهامش ربح شهريا 2 في المائة، يمكنك أن تحصل على التمويل من خلال الاتصال برقم شركة إمكان 920011038 أو من خلال تطبيق إمكان الإلكتروني.