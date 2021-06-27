أرقام شركة نستله في السعودية 2021 nestle على مدار 24 ساعة

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عمر شويل - جدة أرقام شركة نستله في السعودية nestle تهم الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، فهى من أفضل الشركات التى لها الريادة في المياه المعدنية وغيرها من الأغدية والمشروبات المعلبة، حتى أصبح اسم شركة نستله ذو علامة مميزة، وباستمرار تبحث المحلات التجارية على أرقام شركة نستله في السعودية للتوزيع المعتمد، بجانب رقم خدمة عملاء مياه نستله السعودية بالإضافة إلى أن تتواجد شركة نستله في السعودية والإمارات ومصر والمغرب ولبنان، وتتصف بضمان الجودة ومدى مطابقة المنتجات لمعايير السلامة العالية لتحصل على مذاق رائع وتعبئة زجاجات المياه بجودة تقنية عالية، مع وضع ختم بمكان وتاريخ التعبئة كعلامة مميزة.

أرقام شركة نستله في السعودية

تعتبر شركة نستله من أفضل الشركات في المملكة العربية السعودية لتعبئة المياه والزجاجات المختلفة وغيرها من المنتجات، وجاءت أرقام شركة نستله في السعودية بمختلف المحافظات من خلال الجدول التالي:

0000 265 (011): رقم خدمة العملاء في مدينة الرياض.

1320 812 (013): رقم خدمة العملاء في الدمام.

888 845 (014): رقم عملاء مياه نستله السّعودية في المدينة المنوّرة.

0000 608 (012): رقم عملاء مياه نستلة السّعودية في مدينة جدة.

رقم خدمة عملاء مياه نستله السعودية

ويمكن التواصل مع رقم خدمة عملاء مياه نستله السعودية من أي مكان داخل المملكة أو خارجها من خلال التواصل على رقم نستله المجاني في السعودية وهو 8001161001 كرقم موحد كما يمكن التواصل مع موقع نستله بسهولة.

منتجات شركة نستله

شركة نستله من الشركات متعددة الجنسيات في بيع المياه والأطعمة المعلبة وغيرها، بدأ تأسيسها عام 1866 في سويسرا، وترتكزت الشركة على مبدأ معًا لطعام صحي وحياة جيدة، ومن أبرز منتجاتها الآتي:

مياه نستله المعدنية. فريسكيز. نسكويك مسحوق شوكولاتة للأطفال. حليب بودرة نيدو. الكاكاو. النسكافيه. الشيكولاته. منتجات الآيس كريم. وجبات كورن فليكس.

وجدير بالذكر أن بذلك قد اتضح أرقام شركة نستله في السعودية 2021nestle وأبرز المنتجات التى تقدمها الشركة لعملائها في مختلف الدول.