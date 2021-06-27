رابط الاستعلام عن أهلية حساب المواطن الدفعة 44 برقم الهوية

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن الدفعة 44 يعد هذا الأمر هو واحد من ضمن الأمور الهامة التي يبحث عنها الكثير من المستفيدين من برنامج المواطن الاجتماعي في السعودية وذلك لأن يعرفون نتيجة القبول في هذه الدفعة وأيضاً موعد إيداع البرنامج في حسابات المستفيدين حيث إن في بعض الأحيان يتم تغير الموعد من شهر إلي أخر.

حساب المواطن الدفعة 44

برنامج حساب المواطن هو أشهر البرامج الاجتماعية التي تمنح من قبل الحكومة في المملكة العربية السعودية إلي العديد من الفئات في المجتمع حيث إن هذا البرنامج يعطي دخل شهري إلي كل الأشخاص المسجلون فية، ويكون موعد صرف البرنامج في يوم 10 من الشهر الميلادي ولكن قد يتغير هذا الموعد تبعاً للاجازات والعطلات الرسمية في المملكة.

خطوات تحديث حساب المواطن

يجب علي جميع المستفيدين القيام بتحديث البيانات الشخصية لهم المسجلة في البرنامج في كل فترة، ويتم تحديث هذه البيانات عن طريق القيام ببعض الخطوات وهي تكون وفقاً للنحو التالي:

الذهاب إلي موقع حساب المواطن علي شبكة الأنترنت.

إدخال أسم المستخدم ثم رقم السر.

الضغط علي زر تسجيل الدخول.

بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة تحديث البيانات.

يتم عرض لك الأسم ورقم الهوية والبيانات الشخصية.

يجب عليك مراجعة هذه البيانات

بعد ذلك تكتب بيانات السكن.

إدخال رقم الهاتف المحمول.

إدخال قيمة الدخل الشهري.

تحديد أسم البنك ثم كتابة رقم الحساب البنكي.

الضغط علي زر التحديث.

خطوات الاستعلام عن أهلية حساب المواطن الدفعة 44

سيتم إيداع الأموال في حسابات المستفيدين لدفعة شهر يوليو في يوم الأحد الموافق 11 يوليو المقبل ويمكن إن تقوم بعملية الاستعلام عن نتائج الأهلية الخاصة بحساب المواطن عن طريق القيام بمجموعة بسيطة من الخطوات وهي تتلخص في السطور التالية: