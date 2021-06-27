الآن تعرف على رواتب الممرضين في السعودية وسلم الرواتب لهم 2021

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عمر شويل - جدة كم رواتب الممرضين في السعودية؟ سيكون هذا هو محور حديثنا اليوم، حيث أن التمريض من المهن الأساسية والهامة في جميع دول العالم، وخاصة في المملكة العربية السعودية، كما أنها من المهن السامية النافعة للمجتمع. حيث يقومون بالعديد من الأعمال الصحية في كافة التخصصات في المستشفيات الحكومية والخاصة، كما يهتمون دائما بصحة المرضى ورعايتهم، واعطائهم الأدوية في مواعيدها، ومتابعة الحالة الصحية لهم، وفي هذا المقال سوف نتحدث معكم عن مهنة التمريض تفصيلياً، حيث نذكر لكم الحد الأدنى لرواتب الممرضين. كذلك نذكر الحد الأعلى لرواتب الممرضين، قيمة المرتب الذي يتم الحصول عليه وفقاً لسنوات الخبرة والدرجة العلمية.

كم رواتب الممرضين في السعودية

كم رواتب الممرضين في السعودية، من الأسئلة التي يتم البحث عنها، ومتوسط الراتب التي يحصل علية الممرض أو الممرضة شهريا هو 12 ألف ريال. وذلك وفقاً لعدد سنوات الخبرة، حيث أن الحد الأدنى لرواتب الممرضين هو 6350 ريال سعودي، كما يصل الحد الأعلى لرواتب المدنيين إلى 18 ألف ريال سعودي لأصحاب الخبرات الكبيرة في المجال واصحاب درجة علمية متميزة، ومن الجدير بالذكر أن حوالى 25% من الممرضين في السعودية، يحصلون على راتب أقل من 7900 ريال سعودي، كذلك يحصل اكتر من 75% من الموظفين في التمريض في المملكة على راتب أكثر من 7900 ريال سعودي.

سلم رواتب الممرضين السعوديين

الخبرة هي أهم عامل يؤثر على سلم رواتب الممرضين السعوديين. حيث أن الخبرة هي العامل الأهم في أي وظيفة في المملكة العربية السعودية. وفي النقاط التالية نذكر لكم سلم رواتب الممرضين في المملكة وفقا للخبرة:

في حالة عدم وجود خبرة إلى سنتين يحصل الموظف على المرتب إلى 7300 ريال سعودي.

وجود خبرة من سنتين إلى خمس سنوات، يكون المرتب حوالى 8900 ريال سعودي.

وفي حالة وجود خبرة من خمس سنوات إلى عشر سنوات، يكون راتب الموظف حوالى 12.700 ريال سعودي.

كما يختلف رواتب الموظفين وفقاً للدرجة العلمية الحاصل عليها الممرض. حيث كلما زاد وتطور الممرض في الحصول على درجة علمية أعلى كلما زاد الراتب.

لذلك الحاصلين على درجة البكالريوس يكون راتبهم 8,250 ريال للشهر، والحاصلين على درجة الماجستير يصل راتبهم إلى 16 ألف ريال للشهر.