نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم الكلية التقنية 1443 ومواعيد التسجيل عبر بوابة قبولي للتدريب التقني في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد تقديم الكلية التقنية 1443 عبر بوابة قبولي ومواعيد تسجيل مؤسسات التدريب التقني والمهني في المملكة، خلال فترة القبول في الجامعات السعودية، كما خو الحال من كل عام، والتي تشهد زخم كبير وإقبال على مواقع التسجيل في الكليات والجامعات، على حس النظام الأكاديمي المتبع بكل جامعة، والذي يتحدد بناء على تعليمات عمادة القبول والتسجيل التي تنظم عملية التقديم بطلبات تسجيل الكليات التقنية على مستوى كل فروع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هذا بخلاف خدمة بوابة رايات للمتدربين الملتحقين والجدد في إعداد الجداول الدراسية.

مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 1443

فتح تقديم الكلية التقنية 1443 كان منذ عدة أيام على برنامج البكالوريوس للبنين والبنات، وذلك منذ 20 يونيو 2021، والذي يوافق 10/11/1442، ولا يزال التسجيل مستمر حتى يوم 30 /11/ 2021، أما باقي البرامج فهي كالتالي:

من اليوم الأحد 27 / 6/ 2021 بدء تقديم الكلية التقنية 1443 على برنامج دبلوم الكلية التقنية للبنين والبنات.

انتهاء التسجيل في الكلية التقنية على برنامج الدبلوم يوم 27 /11/ 1442 الموافق 7 يوليه 2021 .

تقديم برنامج اللغة الإنجليزية للكليات التقنية من تاريخ 28/ 11 /1422 وحتى 4 ذي الحجة قبل عيد الأضحى من العام الجاري.

مواعيد التسجيل في الكليات التقنية عبر بوابة قبولي بالنسبة إلى دبلوم وبرامح المعاهد الصناعية والعمار والتشيد ومعاهد التدريب في السجون من يوم 4 يوليو وحتى 14 يوليه 2021.

خطوات تقديم الكلية التقنية 1443 والشروط

طريقة التقديم على مؤسسات التدريب التقني والمهني كغيرها من الجامعات السعودية، يكون لها بعض الشروط التي تحكم عملية القبول والتسجيل، ويضع التدريب التقني في كل برنامج جملة من الضوابط يجب مراعاتها في حالة رغب الطالب بالالتحاق خلال الفترة الدراسية القادمة، وبشكل عام يكون من بين شرةط التقديم على الكلية التقنية تلك النقاط.

أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادل ذلك على حسب متطلبات برنامج الدبلوم أو البكالوريوس المتقدم علية.

أن يكون سعودي الجنسية أو له إقامة نظامية وعلى حسب لوائح المؤسسة.

تضع بعض الكليات حد أقصي لسن القبول .

تشترط الكليات أو بعدها أن يكون تاريخ الحصول على المؤهل خلال أخر 5 سنوات مضت قبل تاريخ التقديم.

موافقة صاحب العمل على التدريب لدى الكليات ان كان المتقدم على رأس العمل.

كما يجب مراعاة قراءة كل الشروط والأحكام المتاحة على بوابة قبولي، وموقع التقديم على كلية التقنية قبل التسجيل.

التسجيل في بوابة قبولي

التقديم على بوابة قبولي للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالمنشآت التدريبية عليهم زيارة الروابط الأتية:

التقديم على بوابة قبولي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رابط بوابة القبول الإلكتروني الموحد في الكليات التقنية و الجامعات الحكومية لبرامج الدبلوم والبكالوريوس بوابة القبول منطقة الرياض مناح بها التسجيل. رابط بوابة القبول الإلكتروني ألموحد للطالبات بمنطقة الرياض للجامعات والتدريب التقني.

التسجيل متاح في برامج الدبلوم والبكالوريوس والشروط الخاصة بكل برنامج.