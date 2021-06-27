نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أرخص سيارة كهربائية في السعودية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتحدث اليوم عن أرخص سيارة كهربائية في السعودية، حيث أن الأسعار الرخيصة للبنزين تجعل السيارات الكهربائية صعبة البيع، وخاصة في دول الخليج، لأنها من أهم الدول المنتجة للنفط، ومن المتوقع أن يتم بيع 1.7 مليون سيارة تعمل بالكهرباء في العام الجاري، وذلك بنسبة 2.7% من إجمالي المبيعات العالمية. كما أنه من المتوقع أن ترتفع معدلات بيع السيارات الكهربائية في الوقت القادم، واليوم سوف نقدم لكم أرخص سيارة كهربائية في المملكة العربية السعودية.

أرخص سيارة كهربائية في السعودية

من الجدير بالذكر أن تكاليف الوقود للسيارة الواحدة في السعودية حوالى 25.560 دولار سنوياً، مما يجعل العديد من الأشخاص يبحثون عن أرخص سيارة كهربائية في السعودية. وذلك من أجل توفير المال والوقود أيضا، والاستفادة من الكهرباء في تشغيل السيارات. ويوجد عدد كبير من السيارات الكهربائية المختلفة في صالات العرض في المملكة ودول الخليج.

أسعار السيارات الكهربائية في السعودية 2021

تعد السيارات التي تعمل بالكهرباء من أكثر ما يتم البحث عن التفاصيل الخاصة بها، حيث اتجه عدد كبير في المملكة العربية السعودية إلى شراء السيارات الكهربائية. حيث أنها صديقة للبيئة وأصبحت حديث العالم في الوقت الأخير. وخاصة بعد ارتفاع أسعار البنزين، وأيضاً بسبب التطورات التي ظهرت على التكنولوجيا. كما تتميز السيارة الكهربائية السعر المنخفض نظرا للأداء القوي.

أنواع السيارات الكهربائية في السعودية

يوجد العديد من أنواع السيارات الكهربائية في السعودية، ويبحث المواطنون عن أرخص سيارة كهربائية في السعودية، وفيما يلي نذكر لكم أهمها:-

مرسيدس Generation EQ

هذه السيارة من السيارات التي تتميز بالقوة الفائقة، وقادرة على قطع مسافة تصل إلى 310 ميل دون إعادة الشحن. وكذلك تتميز بالسعر القليل. حيث يبلغ سعرها 55.000 دولار أميركي.

أودي E-tron

حيث تنتمي هذه السيارة إلى فئة الدفع الرباعي، ومزودة بمحرك مزدوج وبطارية ليثيوم. كما أنها قادرة على قطع مسافة تصل إلى 284 دون إعادة الشحن. ويبلغ متوسط سعر السيارة 60 ألف جنيه استرليني.

بي إم دابليو i3s

وهذه السيارة تتميز بالتصميم الرياضي، وتحتوي على محرك قوي. كما أنها تستطيع السير لمسافة تصل إلى 174 ميل بدون إعادة الشحن. ويبلغ متوسط سعر السيارة 36,975 جنيه استرليني.

ميني كوبر Mini E

من المتوقع أن تكون هذه السيارة من أفضل السيارات الكهربائية بمجرد نزولها للسوق وذلك بسبب محركها الكهربائي الذي يعطيها عزماً لحظياً قوي، وكذلك فهي من أكثر السيارات الكهربائية تطوراً فيما يخص البطاريات، ويتوقع أن يبلغ سعرها 45.000 جنيه استرليني.