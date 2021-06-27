نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الثانوية العامة في الكويت 2021 بالرقم المدني عبر بوابة الكويت التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثانوية العامة في الكويت 2021 من أهم الأمور التي تشغل طلاب الثانوية العامة بالكويت وذويهم، وذلك بعد أن انتهى الطلاب من أداء اختبارات نهاية العام للمرحلة الثانوية يوم الخميس الماضي؛ ويرجع هذا الاهتمام والبحث بشغف عن نتيجة الثانوية العامة بالرقم المدني، لما لهذه المرحلة من تأثير كبير على تحديد المصير واختيار الكليات التي تتناسب مع المجموع الذي حصل عليه الطالب في الثانوية العامة بالكويت.

نتائج الثانوية العامة في الكويت 2021

انتهت اختبارات الثانوية العامة في الكويت في نهاية الأسبوع الماضي، وبالتحديد يوم الخميس الموافق 24 يونيو 2021، وحاليًا ينتظر الطلاب الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في الكويت؛ حتى يتسنى لكل طلاب الاستعلام عن النتائِج عبر الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم بالكويت، أو من خلال تطبيق بوابة الكويت التعليمية، وخلال الساعات القليلة المقبلة سوف تكون النتيجة متاحة أمام الجميع، خاصةً وأنه تم الإعلان بشكل رسمي عن أوائل الثانوية العامة في الكويت في القسمين العلمي والأدبي للعام الدراسي 2020 – 2021 م.

رابط نتائج الثانوية العامة في الكويت

أعلنت وزارة التربية التعليم بالكويت نتيجة الثانوية العامة لطلاب الثاني عشر في الكويت، ويستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائِج الثاني عشر بالكويت بالرقم المدني من خلال زيارة بوابة الكويت التعليمية، أو من خلال تثبيت التطبيق على الهواتف الذكية؛ حيث نشرت وزارة التربية بالكويت على حسابها الشخصي على تويتر طريقة تثبيت تطبيق البوابة التعليمية بالكويت، وهذا الأمر يمكن الطلاب من التعرف على آخر المستجدات بشأن نتيجة الثانوية العامة من خلال تفعيل التنبيهات.

نتائج الثاني عشر بالرقم المدني

أعلنت وزارة التربية بالكويت نتيجة الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2021، وبإمكان الطلاب الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في الكويت بعد أن تم اعتمادها من قبل وزير التعليم، والإعلان عنها بشكل رسمي مساء أمس السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وقد جاءت نسب النجاح بالنسبة لعدد المتقدمين وعدد الحاضرين كالتالي:

نسبة النجاح في القسم العلمي 91.22% بالنسبة لعدد الحاضرين وعدد المتقدمين .

بينما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي لعدد الحاضرين 96.92%، ولكن بالنسبة لعدد المتقدمين بلغت 90.17%.

بلغت نسبة النجاح في التعليم الديني بالنسبة للحاضرين 97.81%، بينما نسبة النجاح لعدد المتقدمين 99.26%.

الاستعلام عن نتائج الطلاب الكويت 2021

بعد الإعلان بشكل رسمي عن ظهور نتائج الطلاب في الكويت 2021 يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائج الشهادة الثانوية بالرقم المدني ورقم الجلوس، من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية بالكويت.

النقر على خيار نتائج الصف الثاني عشر من بين الخيارات المتاحة.

العمل على تسجيل الرقم المدني ورقم جلوس الطالب في الخانات الفارغة.

النقر على زر بحث، ومن ثم الانتظار حتى يتم تحميل نتائج كافة المواد الدراسية.

نتائج الثانوية العامة 2021 الكويت بالاسم

فور اعتماد نتيجة الثانوية العامة في الكويت أعلن وزير التربية الكويتي أسماء أوائل الثانوية العامة في القسم العلمي والقسم الأدبي، كما نشرت وزارة التربية الكويتية أسماء الطلاب الأوائل عبر حسابها الشخصي على تويتر.

بوابة الكويت التعليمية نتائج

يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من خلال بوابة الكويت التعليمية، سواء الموقع الرسمي، أو من خلال التطبيق؛ حيث استحدثت وزارة التربية تطبيق بوابة الكويت من أجل:

الإطلاع على كافة المستجدات التي تخص العملية التعليمية بالكويت.

يستطيع الطالب المتابعة من خلال تثبيت التطبيق على الهاتف، وفتحه وتفعيل خاصية التنبيهات.

كما يمكن الاستفادة بالتطبيق في الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية بالرقم المدني.

في النهاية نكون تعرفنا على رابط نتائج الثانوية العامة في الكويت 2021، وطريقة الاستعلام عن النتيجة عبر بوابة الكويت التعليمية.