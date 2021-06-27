منتج آهل 60,000 ريال تقسيط بدون فوائد وبلا كفيل غارم لدى بنك التنمية الاجتماعية

منتج آهل يصل إلى 60,000 ريال سعودي بعد موافقة بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية الذي يعرف باسم بنك التسليف والادخار السعودي في المملكة عام ١٤٤٢ هجرياً كما يمتاز بأن التمويل لا يتعارض مع بنود وأحكام الشريعة الإسلامية والدين الإسلامي في المملكة العربية السعودية حيث يتم تقسيط مبلغ التمويل بفترة سداد طويلة الأجل تصل إلى خمس سنوات تقريباً بدون فوائد عليها ويعطي منتج آهل للعاملين في القطاع الحكومي ميزة التمويل بلا كفيل غارم أو بدون ضامن سعودي الجنسية عند التقديم على طلب تمويل منتج آهل في المملكة ويتم الآن التقديم من خلال رابط الحصول على قرض منتج آهل الميسر لجميع السعوديين المتقدمين عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية التابع إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية.

أهم الشروط الواجبة لدى منتج آهل السعودي

يحتاج أيضاً بنك التنمية الاجتماعية الذي يقدم منتج آهل لخدمة المواطنين السعوديين في المملكة عام ١٤٤٢ هجرياً على توفير بعض الشروط اللازمة للحصول على التمويل المناسب الذي يصل إلى 60 ألف ريال سعودي في المملكة العربية السعودية وسوف نوضح للجميع كافة الشروط والضوابط المطلوبة كما يلي بكافة التفاصيل:

يشترط أيضاً قرض منتج آهل توفير كافة الشروط اللازمة ومن أهمها توفير موافقة الكفيل الغارم لجميع العملاء السعوديين المتقدمين بأستثناء كل العاملين في القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية.

منتج آهل بالسعودية كذلك يحتاج توفير دخل ثابت شهري على الأقل 2 ألف ريال سعودي لدى بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية.

منتج آهل المقدم من بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية يمنح التمويل من عمر 21 سنة ويصل الحد الأقصى إلى 60 سنة.

كافة المزايا التي يقدمها منتج آهل للعملاء السعوديين في المملكة