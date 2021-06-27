خطوات الاستعلام عن الرصيد في بنك الراجحي عن طريق النت

الاستعلام عن الرصيد في بنك الراجحي الآن أتاح بنك الراجحي لعملائه الاستعلام عن الرصيد في المملكة، وتعد هذة الخدمة ضمن الخدمات المميزة التي يقدمها المصرف، وتتطلب عملية الاستعلام القيام بعدة خطوات بسيطة، ومن ثم سيتمكن عملاء البنك من التعرف على الرصيد بشكل دقيق، ويعتبر بنك الراجحي من البنوك التي يحكم تعاملاته المصرفية ضوابط الشريعة الإسلامية، ويُعد مصرف الراجحي أحد أكبر المصارف الإسلامية في المملكة العربية السعودية والعالم ككل، حيث يتمتع المصرف بالخبرة التي تمتد لما يزيد عن 50 عاماً، في مجال الأعمال المصرفية والأنشطة التجارية بالمملكة وخارجها، وكما يمكن التعرف علي شروط و طريقة فتح حساب في الراجحي للنساء في المملكة.

الاستعلام عن الرصيد في بنك الراجحي عن طريق النت

ثم بعدما يقوم العميل لدى الراجحي بالتسجيل في خدمة الراجحي مباشر، يمكن له الاستعلام عن الرصيد في بنك الراجحي عن طريق النت، وذلك بإتباع الخطوات الأتية:

أن يقوم العميل بالدخول إلى موقع بنك الراجحي. سوف يفتح لك صفحة تحتوي على الخدمات البنكية. قم بالدخول إلى الخدمة الإنترنت المصرفية المباشر للأفراد. علي العميل القيام بإضافة رقم بطاقة الصراف الآلي ومن ثم الرقم السري لبطاقة الصراف. قم بالنقر على خيار خدمة جوال الراجحي. ومن ثم تسجيل رقم الجوال الخاص بالعميل مسبقاً، قم بالضغط على خيار الاستمرار. في حال أن لم يتم تسجيل رقم الجوال يجب الذهاب إلي أقرب جهاز صراف، وذلك لإضافة الرقم الخاص. سيظهر لك على الشاشة اتفاقية الاستفادة من خدمة جوال الراجحي. سوف يظهر على الشاشة رقم الجوال، وكما يطلب من العميل اختار الرقم السري. قم بالضغط علي خيار الاستمرار. وأخيرا سوف يظهر لك جميع المعلومات عن الرصيد.

خطوات استخراج بطاقة صراف الراجحي من الجوال

يستطيع عملاء بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية، التعرف على طريقة استخراج بطاقة صراف الراجحي من الجوال، وذلك عن طريق اتباع الأتي:

أن يقوم العميل بالذهاب إلى مصرف الراجحي إلى أحد أجهزة الخدمة الذاتية. الضغط علي أيقونة طباعة بطاقة صراف الراجحي. ثم بعد قم بإضافة رقم حساب العميل في مصرف الراجحي. قم بالنقر علي زر تأكيد. على الجهاز اضف رقم هويتك الوطنية. ومن ثم سوف يقوم المصرف بإرسال رسالة إلى الهاتف الجوال المعتمد للعميل. لابد من إضافة الكود المرسل في الرسالة النصية إلى الجهاز. تأكيد من البصمة، ومن ثم سوف سيتولى جهاز الخدمة الذاتية طباعة بطاقة صراف الراجحي للعميل على الفور.

طريقة الاستعلام عن رصيد الراجحي اتصال

يتح مصرف الراجحي لعملاءه سواء للمواطنين والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية، إمكانية التعرف على رصيدهم لدى بنك الراجحي عبر الاتصال فقط، حيث تم إتاحة الرقم الموحد الجديد 44 33 92000 ” 966+ ” ، والذي يمكنهم من إجراء العديد من العمليات المصرفية عبر الجوال أو الهاتف الثابت من السعودية أو خارجها بكل سهولة ويسر.