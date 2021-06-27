جمعية الإعلام السياحي توقع إتفاقية تعاون مع غرفة أبها لتعزيز الإعلام السياحي

دوت الخليج – رباب عبدالمحسن

وقعت جمعية الإعلام السياحي اتفاقية تعاون مشترك مع غرفة أبها للتجارة والصناعة وذلك بمقر الغرفة بابها، بهدف إقامة البرامج التدريبية في مجالات (السياحة والضيافة والإعلام والتوعية) بمنطقة عسير، قام بالتوقيع على الاتفاقية رئيس محلس الإدارة بالجمعية خالد آل دغيم و الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض بن أحمد آل عقران.

من جانبه أكد خالد آل دغيم أن جمعية الإعلام السياحي لديها القدرات والكفاءات التدريبية من اعضاء هيئة التدريس والمدربين ذوي الكفاءات المتميزة ولها خبرة كبيرة في مجال إقامة الفعاليات والندوات والملتقيات ولذلك فقد تلاقت رغبة الطرفين في التعاون والتكامل المشترك وتوثيق العلاقة بينهما لإقامة برامج تدريبية في مجالات (السياحة والضيافة والإعلام والتوعية) حيث تم التوقيع على الاتفاقية للتعاون المشترك.

الإعلام السياحي والترويج للسياحة

وأشار إلى أن الإعلام السياحي يعد من أنماط الاتصال بمفهومه الشامل ويعبر عن النشاط الاتصالي الذي يتم عبر وسائل الإعلام المختلفة لتزويد السائح بالمعلومات الوافية للمناشط السياحية، وبذلك يعد بوصفه نشاطاً معلوماتياً في المقام الأول، وتسعى كل برامجه تقريباً للترويج السياحي بكافة مناطق المملكة ومنها منطقة عسير التي يمثل لها هذا النشاط أهمية كبرى للتسويق والترويج لها في هذه المجالات السياحية والإيواء لما تمتلكه في أماكن سياحية وتراثية وطبيعة خلابة والأجواء المعتدلة، مما جعلها وجهة سياحية رئيسية على مدار العام للزوار من مختلف مدن ومناطق المملكة كذلك الزوار الوافدين لها من دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول العربية والعالمية.

اختتم آل دغيم تصريحه قائلا: سيتم بإذن الله توحيد الضوابط والسياسات التدريبية المعتمدة لدى الطرفين، وذلك بهدف توفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات عسير في المجالات سالفة الذكر وكذلك توعية المجتمع بأهمية السياحة ودور الأيواء، حيث أن عسير تعد أنموذجاً، تتواكب في نهضتها مع تطلعات المجتمع.