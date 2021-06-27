تكاليف تصريح الحج وخدمات وزارة الحج والعمرة للمقيمين بالمملكة

تكاليف تصريح الحج وخدمات وزارة الحج والعمرة الآن أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن السماح بأداء فريضة الحج لعدد محدود من الحجاج، من مواطنين السعودية ومختلف الجنسيات والجاليات المقيمة بالمملكة، وقد قامت الوزارة بوضع شرط حصول المتقدم على تصريح رسمي للحج، وذلك كشرط أساسي للسماح بأداء مناسك الحج، ثم تحديد مجموعة مختلفة من الأسعار لتصريح الحج، وذلك وفقاً للحملة التي سوف يشارك بها، والبرنامج الذي يرغب في الانضمام له خلال فترة الحج، ولذلك نجد أن هناك العديد من برامج الحج الداخلي داخل المملكة، والتي يتم الاختلاف بها من حيث أماكن الإقامة والخدمات المقدمة، ويمكن التعرف علي خطوات استخراج تصريح الحج 2021 و المستندات المطلوبة.

تكاليف تصريح الحج وخدمات وزارة الحج والعمرة

وقد تم إتاحة مجموعة من برامج الحج المخصصة لحجاج الداخل والتي تتباين قيمتها السعرية، وذلك وفقاً لعدة عوامل منها:

السكن المتوفر للحجيج، والخدمات المقدمة لهم. ووسائل التنقل بين مكة والمشاعر المقدسة. الحملة والبرنامج العام: تبدأ أسعار هذا البرنامج من 6833 إلى 15540 ريال سعودي. البرنامج الميسر:والذي يتيح الحصول على التصريح بسعر أقل، تبلغ قيمة استخراج التصريح حوالي 3638 ريال سعودي. البرنامج منخفض التكلفة: تتراوح قيمة الاشتراك به ما بين 3829 إلى 5456 ريال سعودي.

خدمات وزارة الحج والعمرة للمقيمين بالسعودية

تتيح وزارة الحج والعمرة بالسعودية مجموعة من الخدمات الإلكترونية، من أجل تيسير الإجراءات الخاصة بالحجز والاستفسار، عن كل ما يتعلق بالحصول على تصريح الحج، وكانت أبرز تلك الخدمات ما يلي: