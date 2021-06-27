رابط التقديم في توظيف البنك المركزي السعودي برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية

التقديم في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية البنك المركزي السعودي، حيث أعلن البنك المركزي السعودي عن بداية فتح باب التقديم والتوظيف في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية (Investment Immersion Program)، وقد أعلن البنك المركزي السعودي أن التقديم سوف يكون للخريجين من كافة الجامعات السعودية وكذلك للجامعات الدولية المعتمدة سواء للطلبة أو الطالبات، والتقديم للتوظيف سوف يكون بعدد من التخصصات المالية وكذلك المحاسبة والإحصاء بالإضافة الي أقسام الاقتصاد والهندسة، وقد أكد البنك المركزي السعودي أن التقديم سوف يتطلب بعض الشروط التي يجب توافرها في جميع الخريجين حتي يتم قبول التسجيل بنجاح، وسوف نوضح لكم مميزات وطريقة التقديم في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية.

موعد التقديم في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية البنك المركزي السعودي

تم الإعلان علي أن التقديم في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية سوف يبدأ لجميع الخريجين من يوم 23 يونيو 2021 وحتى يوم 25 من شهر يوليو القادم 2021.

شروط التقديم في توظيف البنك المركزي السعودي

يجب أن يكون المتقدم للتسجيل من الحاملين للجنسية السعودية.

يشترط أن يكون المتقدم من الحاصلين على مؤهل البكالوريوس أو الماجستير سواء كان هذا المؤهل بالتخصصات التالية (المالية، المحاسبة، الاقتصاد والإحصاء، الهندسة) علي أن يكون المؤهل من داخل جامعة سعودية أو جامعة دولية تكون معتمدة بتقدير تراكمي لا يقل عن جيد جداً وما يزيد أو ما يعادل ذلك المؤهل.

يجب أن توفير معادلة الشهادة وتوثيقها من خلال وزارة التعليم في حالة إذا كان تم إصدارها من خارج المملكة العربية السعودية.

يفضل اختيار من يجيد اللغة الإنجليزية.

يجب ألا يتعدى عمر الشخص المتقدم عن 27 سنة.

لابد من اجتياز كافة الاختبارات وجميع المقابلات السلوكية وكذلك الفنية.

مميزات التسجيل في البرنامج

يحصل المتقدم علي وظيفة من خلال دوام كامل بدخل شهري.

يحصل المستفيد علي تأمين طبي للأسرة بالإضافة الي الوالدين.

يحصل علي خبرة مهنية كبيرة.

رابط التقديم في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية البنك المركزي السعودي

يستطيع جميع الخريجين التقديم في برنامج التوظيف الذي يوفره البنك المركزي السعودي من خلال الدخول علي موقع ساما الخاص بالتسجيل لجميع تخصصات الخريجين.