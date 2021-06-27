كيف يمكن تقديم طلب مساعدة إلى الديوان الملكي السعودي؟، أحد أهم الاستعلامات اليومية التي يهتم بها عدد كبير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، وهي كيف يمكن الاستفادة من خدمات الديوان الملكي والحصول علي مساعدة، حيث تعمل بوابة الديوان الملكي الإلكترونية علي استقبال عدد كبير من الطلبات المتعلقة بخدمات وطلبات المواطنين الذين يحتاجون إلى موافقة الديوان الملكي من أجل حل العديد من المشاكل التي يتعرض إلى العديد من المواطنين سواء كانت هذه المساعدات مساعدات مالية أو مساعدات عامة مرتبطة بأغراض أخري، كما تهتم بوابة الديوان الملكي باستقبال العديد من الشكاوى الشخصية ضد أشخاص أو جهات، وسوف نوضح لكم كيف كيف يمكن تقديم طلب مساعدة إلى الديوان الملكي السعودي؟.

كيف يمكن تقديم طلب مساعدة إلى الديوان الملكي السعودي؟

يمكن لجميع المواطنين العمل علي تقديم طلب مساعدة شخصية إلى الديوان الملكي بشكل يدوي من خلال إرسال برقية مساعدة إلى عنوان بريد الديوان الملكي من خلال اتباع الخطوات التالية:

يقوم كل مواطن بكتابة برقية موجهاً الخطاب إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

بعد توجيه الخطاب يجب علي المواطن أن يحدد نوع المساعدة المطلوبة.

يجب أن يتم كتابة توضيح تفصيلي عن سبب طلب المساعدة وما يؤكد الاحتياج إلى المساعدة من مستندات وأوراق خاصة بطالب المساعدة.

تسجيل وسيلة الاتصال بالمواطن سواء رقم الجوال أو البريد الإلكتروني وعنوان الإقامة الدائم.

توجيه التحية إلى خادم الحرمين الشريفين متمنياً قبول الطلب المقدم خلال أقرب وقت ممكن.

مساعدات يمكن طلبها من خدمات الديوان الملكي السعودي