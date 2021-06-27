أمانة المدينة المنورة تدعم البيئة العمرانية بمخطط سكني يوفر أكثر من 450 وحدة سكنية

دوت الخليج – المدينة
اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة مخططًا سكنيًا ضمن حي الملك فهد، وذلك لترسيخ البيئة العمرانية المحلية بواجهة عصرية مميزة تجمع بين الأصالة والمعاصرة.
وبيّنت الأمانة أن المخطط الجديد يحتوى على مسجد ومدرسة وعدد 193 قطعة سكنية بمساحة اجمالي 136859.08 متر مربع (13.69 هكتار ) وذلك لتوفير عدد 475 وحدة سكنية منها 358 شقة سكنية موزعة على 53 عمارة بالإضافة إلى 117 فيلا سكنية.
وأكدت الأمانة أن إحياء البيئة العمرانية بالمدينة أحد أهم الأولويات والتي تحققها باعتماد مخططات عمرانية جديدة تحمل الطابع المحلي، وكان آخرها اعتماد منطقة سكنية ضمن مخطط الملك فهد توفر أكثر من 450 وحدة سكنية.
وأشارت إلى أن المخطط يراعي في تصميمه الوحدات السكنية بنوعيها الفيلات والعمائر السكنية ذات الطابع العمراني المحلي للمدينة المنورة مع تدعيمها بواجهة عصرية مميزة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، والذي يعد أحد التجارب التصميمية المميزة لإظهار البيئة العمرانية للمدينة المنورة بشكل عصري يتوائم مع المفردات التقنية الحديثة.
ويأتي اعتماد المخططات الجديدة ضمن جهود أمانة منطقة المدينة المنورة من أجل زيادة المناطق السكنية لسكان المنطقة، وتوفير كافة الخدمات لاستيعاب النمو السكاني المنتظر خلال الفترة المقبلة.
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