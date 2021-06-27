موعد صرف حساب المواطن الدفعة 44 ذي القعدة

حساب المواطن من أهم برامج الدعم التي تم إطلاقها في المملكة العربية السعودية في نهاية عام 2017، وقد جاء هذا القرار بهدف حماية الأسر من أصحاب الدخول المنخفضة، من تبعات قرارات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت المملكة في تطبيقها منذ هذا الوقت، وتقوم الجهات المنظمة من خلال البرنامج، باستهداف الفئات المتضررة من قرارات الإصلاح بناء على مجموعة من الشروط والضوابط، حيث يتم تقديم الدعم لتلك الفئات في صورة راتب شهري، يتم إيداعه في حسابات المستفيدين من المستحقين للدعم بصورة آلية، ويستعد البرنامج لصرف الدفعة القادمة ضمن موعد صرف حساب المواطن الدفعة 44.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 44

وفقًا لبرنامج حساب المواطن، فإن مواعيد صرف الدعم للمستفيدين من البرنامج من الفئات المستحقة، تم تثبيتها بالفعل، في يوم 10 من كل شهر ميلادي، حيث يقوم البرنامج بإيداع الدعم في جميع حسابات المستحقين وفقًا لنتائج الاستحقاق، ويتم تغيير موعد الصرف بتقديمه ليوم أو تأخيره ليوم في حالة موافقته إجازة رسمية، غير ذلك، يقوم البرنامج بصرف الدعم في المواعيد المحددة، ويوافق موعد صرف الدفعة القادمة لشهر ذي القعدة، وهي الدفعة ال44 الموعد التالي:

يوم الأحد الموافق 1 ذي الحجة 1442 و 11 يوليو 2021.

تغيير رقم الجوال في حساب المواطن

يساعد رقم الجوال المسجل في حساب المواطن المستفيدين على التواصل مع الجهات المنظمة للبرنامج والإطلاع على كل جديد، فيما يتعلق بعملية صرف الدعم ونتائج الاستحقاق، بجانب أن رقم الهاتف المسجل في البرنامج يمكن المستفيد من الدخول لحسابه على منصة البرنامج والاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية المقدمة، ويمكن في حالة تغيير رقم الهاتف، تعديل الرقم المسجل لدى البرنامج بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: