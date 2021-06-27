تقديم الكلية التقنية 1443 شروط وخطوات التقديم بالخطوات عبر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

تقديم الكلية التقنية يسعى أغلب الطلاب داخل المملكة العربية السعوية اليوم إلى معرفة آخر مستجدات تقديم الكلية التقنية للعام الدراسي الجاري 1442هـ، واليوم سوف نتعرف سوياً على الشروط الواجب توافرها لدى المتقدم للالتحاق بالكلية التي تعتبر واحدة من أهم الكليات داخل المملكة، وكذلك الطريقة الصحيحة لتقديم اسمائكم أو التقديم لأي طالب يهمك أمره، وبأسهل طريقة ممكنة، وبروابط رسمية وصحيحة 100%، تابعوا معنا فقط المعلومات التالية.

تقديم الكلية التقنية

يعتبر تقديم الكلية التقنية أو ما يعرف باسم المؤسسة العامة للتدريب التقني داخل المملكة اليوم، واحد من أهم الموضوعات البحثية التي يعمل الطلاب على ايجادها، ومعرفة المزيد عنها، حيث أعلنت الادراة العامة للكلية عن فتح باب القبول بها لهذا العام لجميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بها داخل مدينة جدة الساحرة، والذي يختص ببرنامج الدبلوم الصباحي، والتي تتم جميعها عبر الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بها، حفاظاً على صحة الطلاب من تداعيات انتشار العدوى الوبائية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

شروط تقديم الكلية التقنية

وضعت الكلية عدة شروطاً صارمة يجب أن تتوفر في من يريد تقديم الكلية التقنية من الطلاب وجاءت كما يلي.

أن يحمل الطالب الجنسية السعودية.

أن يحصل الطالب على شهادة مؤهل دراسي سابقة تؤهلة لدخول الكلية.

أن لا يكون مضى على التخرج الخاص به خمس سنوات.

أن لا يزيد عمر الطالب عن ثلاثون عام يوم التقديم.

أن ينجح في الاختبارات الخاصة بالقدرات التي تعقد داخل المركز الوطني للقياس كل عام.

أن تكون المرة الاولى له للالتحاق بالكلية وليس له سابقة فصل أو رفد منها.

أن يكون متقدم للكلية فقط في هذا الوقت واسمه غير مسجل في أي برامج تقنية أخرى.

رابط وخطوات تقديم الكلية التقنية

من أجل اجراء تقديم الكلية التقنية ناجح برجاء اتباع التعليمات التالية.