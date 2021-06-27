تقديم جامعة الملك فيصل شروط القبول وخطوات التسجيل لطلبة البكالريوس والدبلوم 1443

تقديم جامعة الملك فيصل نتوقف معكم اليوم داخل صفحات المقال التالي على آخر الأحبار المتعلقة بموضوع تقديم جامعة الملك فيصل، حيث ينتظر ملايين الطلاب داخل المملكة العربية السعودية من الراغين في الالتحاق بالجامعة التي تعتبر اليوم واحدة من أعرق وأهم الجامعات في الدول العربية في المنطقة فرصة فتح باب التقديم لها كل عام، واليوم سوف نطلعكم على الموعد الصحيح لفتح باب التقديم لهذا العام، وجميع التفاصيل اللازمة للتقديمات، والخطوات الصحيحة لها، وكذلك الموقع الرسمي الصحيح الذي يمكن للطالب من خلاله تسجيل اسمه للالتحاق بأحدى كليات الجامعة العريقة، تابعوا معنا.

تقديم جامعة الملك فيصل

أعلنت مصادر موثوقة لدى وزارة التربية والتعليم السعودية عن فتح باب تقديم جامعة الملك فيصل لهذا العام الدراسي 2021 لطلبة البكالريوس والدبلومات المختلفة، حيث تم الاعلان عن الموقع الرسمي الالكتروني الذي يمكن للطلاب التسجيل من خلاله من أجل الالتحاق بالجامعة، والذي يبدأ في يوم 23 من ذي القعدة لعام 1442هـ، وينتهى يوم 28 ذي القعدة من نفس العام، مفتوحاً لمدة خمس ايام متتالية يمكن من خلالها للطالب الدخول إلى الموقع وادخال جميع البيانات الخاصة به لمرة واحدة فقط، حتى لا يعتبر التسجيل الخاص به لاغي.

شروط تقديم جامعة الملك فيصل

وضعت الجامعة عدة شروط من أجل النجاح في تقديم جامعة الملك فيصل للعام الدراسي 1442هـ، حيث يتم قبول الطلاب عن طريق معرفة أعلاهم في النسبة المئوية التي حصلوا عليها في الاختبارات، وتختار الادارة العامة أعلى الطلاب درجات للحصول على مقاعدهم في الكليات المختلفة، كما يتم أخذ في الاعتبار الرغبات التي قام الطالب بادراجها ضمن النموذج المقدم من قبله، كما وضعت الجامعة رابط بريد الكتروني لها من أجل الاستفسار عن أي أمور خاصة بالتقديمات [email protected]

رابط تقديم جامعة الملك فيصل

يمكنك الآن الدخول إلى بوابة التقديم الالكتروني وملء استمارة تقديم جامعة الملك فيصل من خلال اتباع الخطوات التالية.