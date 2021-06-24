تعتبر خدمة حجز موعد التأمينات الاجتماعية من الخدمات المطلوبة جدًا. والمقدمة من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهي أحد أهم المؤسسات السعودية الحكومية التي تهتم بتقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال العمل على تقديم المنافع التأمينية الاجتماعية للمشتركين والعائلات وقبل الذهاب للمؤسسة لابد من حجز موعد أولًا لزيارة مختلف الفروع في كل أنحاء المملكة. ولذلك سوف نتعرف سويًا على طريقة حجز موعد مسبق في التأمينات الاجتماعية إلكترونيًا.

كيفية حجز موعد التأمينات الاجتماعية بالخطوات

خدمة حجز موعد التأمينات من الخدمات التي أطلقتها المؤسسة لتُسهل على المواطنين الوقت والمجهود فيتوجب على كل مواطن قبل زيارة فرع المؤسسة حجز موعد إلكترونيًا بكل سهولة ويسر ويمكن الحجز بالطريقة الآتية:

الدخول مباشرة لرابط المؤسسة العامة للتأمينات خدمة حجز المواعيد.

تنتقل للصفحة المخصصة لحجز المواعيد لتقوم بإدخال البيانات المطلوبة والتي تشتمل على ( الاسم كاملًا – تحديد نوع الهوية – رقم الهوية الوطنية – رقم الهاتف الجوال – البريد الإلكتروني – ثم اختيار المكتب الذي تريد الحجز عليه – وتحديد الخدمة التي تريد الحصول عليها – ثم تحديد التاريخ المناسب لحجز الموعد – ثم أخيرًا اختيار وقت الموعد ).

قم بإدخال رمز التحقق المرئي ثم النقر على أيقونة التحقق .

بذلك تكون حجزت موعد في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

شروط حجز مواعيد مؤسسة التأمينات الاجتماعية

الزيارة تكون فقط بعد حجز الموعد فلن يتم استقبال أي عملاء من غير حجز موعد إلكتروني أولًا.

زيارة الفروع تكون فقط للخدمات المُعلن عنها على الموقع.

الدخول لفرع المؤسسة يكون فقط لصاحب الموعد دون اصطحاب الرفقاء ويستلزم عليه إحضار بطاقة الهوية الوطنية .

لن يُسمح بالدخول لأي شخص بدون الهوية الوطنية.

في حالة حدوث مشاكل تقنية أعاقت التسجيل قم أولًا بأخذ اسكرين شوت للمشكلة ثم الذهاب بها للفرع. أو الاتصال على الرقم الموحد لتأمينات الاجتماعية.

لابد من تثبيت تطبيق توكلنا على هاتفك الجوال إذا كان الشخص باللون الأخضر يسمح له بالدخول.

متطلبات زيارة الفرع