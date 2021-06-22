رابط وخطوات التسجيل في الحج 1442 عبر موقع وزارة الحج والعمرة

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خطوات التسجيل في الحج 1442 يعد ذلك من ضمن أكثر الأشياء التي تهم الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يحصلون علي الطريقة الصحيحة التي تستخدم في عملية التسجيل الإلكتروني في موسم الحج هذا العام بعد ما قامت وزارة الحج والعمرة بفتح باب التسجيل للمتواجدين في المملكة فقط.
التسجيل في الحج 1442
قامت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بالإعلان بإن موسم الحج هذا العام سيقتصر علي المواطنين والمقيمين في المملكة فقط وذلك بسبب توقف رحلات الطيران إلي المملكة من بعض البلدان وخاصة بعد إنتشار فيروس كورونا المستجد ولذلك فأن الوزارة إعلنت أيضاً علي إن موسم الحج هذا العام سيكون بعدد لا يزيد عن 60 ألف.
شروط الحج 2021
وضعت الوزارة عدد من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك لأن يستطيع المتقدم بالقبول في موسم الحج حيث تكون هذه الشروط وفقاً للنحو التالي:
- يشترط إن يكون المتقدم للحج من المواطنين أو المقيمين في المملكة.
- يجب إن لا يقل عمرة عن 18 سنة ولا يزيد عمرة عن 65 سنة.
- يفضل إن يكون المتقدم أول مرة يتقدم إلي موسم الحج.
- يشترط إن يكون المتقدم معافي من فيروس كورونا.
- إن يكون حصل علي الأقل علي جرعتين من لقاح كورونا المستجد.
- يشترط إن يكون المتقدم ذو قدرة صحية علي القيام بمناسك الحج.
- إن لا يكون مصاب بأمراض مزمنة.
خطوات التسجيل في الحج 1442
يتم التسجيل في موسم الحج هذا العام إلكترونياً من خلال موقع وزارة الحج والعمرة حيث يكون ذلك من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:
- الذهاب إلي موقع وزارة الحج والعمرة علي شبكة الأنترنت.
- اختيار من القائمة الجانبية التسجيل في الحج.
- بعد ذلك تقوم بإدخال أسم المتقدم.
- تحديد الجنسية من قائمة الجنسيات.
- بعد ذلك تقوم بإدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة.
- إدخال تاريخ الميلاد ومحل الإقامة.
- بعد ذلك تكتب الحالة الصحية للمتقدم.
- إدخال كافة البيانات الشخصية التي تتطلب منك.
- الضغط علي زر الموافقة علي الشروط والأحكام.
- بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر التسجيل.
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