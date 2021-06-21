“وزارة الداخلية” تدعو المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

دوت الخليج – واس دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين “لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود”, وذلك بالاتصال بالرقم (911) لمنطقتي مكة المكرمة والرياض، وبالرقم (999) لجميع مناطق المملكة.

وأكدت الوزارة أن الأنظمة المرعية في المملكة تعاقب بعقوبات تصل إلى السجن مدة (15 سنة)، وبغرامة مالية تصل إلى (1,000,000) ريال، لكلّ من يسهل دخول المتسللين إلى المملكة أو نقلهم داخلها، أو توفير المأوى أو تقديم المساعدة لهم، أو خدمتهم بأي شكل من الأشكال, كما تُصَادَرُ وسيلة النقل والسكن المستخدمين للإيواء، والتشهير بمن يفعل ذلك, وتُعد تلك الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلّة بالشرف والأمانة.

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