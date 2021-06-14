قواعد العفو عن سجناء الحق العام 1442 بعد التعديل

قواعد العفو عن سجناء الحق العام 1442 بالتفصيل عبر موقع ثقفني طبقًا لما أعلن عنه الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين حيث أصدر في شهر رمضان المبارك العفو الملكي السعودي الجديد 2021 الذي يهتم بالأفراج عن سجناء الحق العام، وفيما يلي نتعرف على أهم التفاصيل، يتبع…

قواعد العفو عن سجناء الحق العام 1442

تعرفنا فيما سبق على شروط العفو الملكي 1442 ونستكمل أخبار العفو عن السجناء اليوم 2021 عبر المزيد من التفاصيل حيث يأتي العفو في حق من هم قاموا بكسر قوانين الدولة طبقًا للمحاكم السعودية في قضايا مُعينة لا تشتمل القضايا الدولية، ولكن سواء أن كانت قضايا غير أخلاقية، أو قضايا مُخدرات وأسلحة، أما عن قواعد العفو عن سجناء الحق العام 1442 تتمثل فيما يلي:

القضايا التي يُطبق بها العفو هي قضايا بسيطة والمقصود بذلك هي ليست قضايا القتل العمد أو قضايا الأطفال أو الأموال أو أي قضية عسكرية.

وفي حال أن كُنت تتساءل هل العفو يشمل قضايا المخدرات 1442 فالإجابة نعم يُمكن أن يتم العفو عن الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا المخدرات طبقًا لـ شروط العفو في المخدرات التي تُحدد أن تاريخ السجين له دافع كبير في العفو خاصةً وأن كانت أول مرة، أما مُهربي المخدرات لا ينطبق عليهم العفو.

فالإجابة نعم يُمكن أن يتم العفو عن الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا المخدرات طبقًا لـ شروط العفو في المخدرات التي تُحدد أن تاريخ السجين له دافع كبير في العفو خاصةً وأن كانت أول مرة، أما مُهربي المخدرات لا ينطبق عليهم العفو. العفو يتم على القضايا التي تم الحكم عليها بالفعل؛ لذا في حال أن كُنت تتساءل هل يشمل العفو من لم يحاكم 1442 فالإجابة لا فلابد أولًا أن يتم الحكم عليه.

فالإجابة لا فلابد أولًا أن يتم الحكم عليه. السجناء الذين تم الحكم عليهم في قضايا بنكية أو شيكات يتم العفو عليهم في حال مرور نصف مُدة العقوبة بالفعل.

أما في حال ذوي القضايا الدينية والاغتصاب والتجمهر أو التدخل في نظام الحكم الملكي فهم خارج العفو الملكي، وفي حال غير ذلك مع حسن السير والسلوك يُمكن أن يتم العفو.

أخبار العفو عن السجناء اليوم 2021

طبقًا لـ أخر الأخبار فأن المملكة بدأت في تنفيذ الإجراءات الخاصة بالعفو عن سجناء الحق العام وتم الإعلان عن ذلك عبر المديرية العامة للسجون تحت إشراف مدير عام السجون المكلف الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز طبقًا لـ قواعد العفو عن سجناء الحق العام 1442 في السعودية.