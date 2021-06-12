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عمر شويل - جدة رسميًّا … تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس بالسعودية اعتبارًا من 15 يونيو 2021 م ، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن بداية تطبيق القرار الوزاري رقم 3337 بتاريخ 15 / 7 / 1435، الذي ينص على منع العمل بكافة المنشآت الخاصة تحت أشعة الشمس، وإلزام جميع منشآت القطاع الخاص بضرورة الالتزام بهذا القرار، حرصًا على سلامة وصحة العاملين السعوديين والمقيمين على أراضيها من أشعة الشمس الضارة.

يأتي ذلك في ضوء حرص الوزارة على توفير بيئة آمنة وفعالة من المخاطر الجسيمة التي من المحتمل أن يتعرض لها العاملون خلال العمل تحت أشعة الشمس الحارقة، مما ينعكس سلبيًّا على أداء العمل و يؤدي إلى قلة الإنتاج.

تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس بالسعودية اعتبارًا من 15 يونيو 2021 م

في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين بالمملكة، أصدر المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، قرارًا وزاريًّا رقم 196086 في التاسع والعشرين من شهر شوال 1442هـ، ينص على الموافقة الخاصة بالدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للحماية من التعرض لأشعة الشمس والاجهاد الحراري، وذلك من أجل رفع كفاءة العمل و حرصه على الزيادة الإنتاجية، من خلال توفير كافة سبل الراحة للعاملين بالقطاع الخاص عن طريق إتاحة بيئة عمل صحية و آمنة، تجنبهم بعض المخاطر الصحية التي يتعرضون لها عند تعرضهم لأشعة الشمس المباشرة.

تنظيم ساعات العمل بالقطاع الخاص

ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية أصحاب العمل بالقطاع الخاص، بضرورة الالتزام بالقرار المصدر من اتجاهها، و ضرورة الحرص على تنظيم ساعات العمل داخل القطاع، للحد من الاصابات و الأمراض المهنية التى تواجه معظم العاملين وحمايتهم من الحوادث الأمر الذي ينعكس ايجابيًّا على زيادة العملية الإنتاجية.

موعد تنفيذ القرار

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعدًا لتنفيذ هذا القرار على أن يكون اعتبارًا من يوم الثلاثاء 15 ذي القعدة 1442هـ الموافق 15 يونيو 2021 م وذلك حتى يوم الأربعاء 8 صفر 1443هـ الموافق 15 سبتمبر 2021 م، على أن يكون تنفيذ هذا القرار من الساعة 12 ظهرًا حتى الثالثة عصرًا.

رقم خدمة العملاء لتلقي الشكاوي

حرصت الوزارة على توفير رقمًا لتلقي الاستفسارات والشكاوي الخاصة بمخالفات هذا القرار، عبر تطبيق معًا للرصد أو من خلال رقم خدمة العملاء ( 19911 ).