” ‏‎120 متبرعاً بالدم في اليوم الأول من حملة « ومن أحياها 5 “

دوت الخليج- ماجد السبع – سيهات

تحت شعار “بتبرعك تنقذ حياة” افتُتِحت مساء أمس الثلاثاء الموافق 25 مايو حملة التبرع بالدم « ومن أحياها » بتنظيم من نادي الخليج بسيهات وبتنسيق مع مستشفى القطيف المركزي بالتعاون مع جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية بهدف تطوير منظومة العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية.

وشهدت الحملة في يومها الأول إقبالاً وتفاعلاً وسط الالتزام التام بالإجراءات والاحترازات الوقائية حسب تعليمات وزارة الصحة حفاظاً على سلامة الجميع، حيث بلغ عدد المتبرعين في اليوم الأول 123 متبرعاً بينهم 25 متبرعة من النساء بواقع 24 متبرعاً في الساعة، حيث اشترط المنظمون التسجيل المسبق تفادياً للازدحام.

ووجّه مصطفى الأسود – أحد المتطوعين- رسالة إلى جميع أطياف المجتمع بقوله: طالما هناك حملة للتبرع بالدم إذن توجد حاجة ماسة لنقل الدم للمستفيدين وإنقاذ حياتهم.

في حين قالت سكينة محمد آل فريش – كادر طبي في الحملة- « إن التبرع بالدم عمل إنساني نبيل وهو ثقافة متأصلة في المجتمع لكونها تنقذ آلاف من حياة المرضى، داعية الجميع إلى التبرع من خلال «ومن أحياها 5».

وذكر منسق الحملة سامي آل طالب أن الحملة التي تضم 35 كادر طبي من مستشفى القطيف المركزي و 13 من مركز نعيم للعمل التطوعي من ضمنهم الكادر الإعلامي، ستستمر إلى يوم الخميس الموافق 27 مايو من الساعة 4 وحتى 9 مساءً، للرجال والنساء، مؤكّداً إن إقامة الحملة جاء بسبب النقص الحاد في مخزون الدم بمستشفى القطيف المركزي.

وأشار آل طالب إلى أنه يمكن لمن سبـق لهم التبرع في حملة (ومن أحياها 4 ) المشاركة بالتبرع في هذه الحملة وذلك لانقضاء الفترة الفاصلة المطلوبة بين عمليتيّ التبرع وهي 8 أسابيـع وأكثر.

دوت الخليج رصدت توافد المتبرعين وسط إجراءات إحترازية وإقبال كبير من الذين سجلوا للتبرع.