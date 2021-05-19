نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجامعة السعودية الإلكترونية تبدأ عملية التسجيل في المقررات الدراسية لمرحلة البكالوريوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجامعة السعودية الإلكترونية، أعلن اليوم عن بداية عملية التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية والخاصة بالمقررات الدراسية للطلاب لمرحلة البكالوريوس وذلك بدءا من الفصل الصيفي لسنة الدراسية 1441/1442 ه، كما أكدت الجامعة بأن عملية التسجيل سوف تستمر لمدة أسبوع كامل، بدا من اليوم الأربعاء 17 مايو 2021 الموافق ل 7 شوال 1442 وتنتهي عملية التسجيل بتاريخ 24 مايو 2021، كما تم تحديد العديد من والضوابط التي يجب أن تتوفر في طلاب مرحلة البكالوريوس، بالإضافة إلى ذلك وضعت الجامعة السعودية الالكترونية شروط مفصلة وخاصة بالفصل الصيفي للسنة الدراسية الجامعية للعام 1441-1442ه التي يجب على جميع الطلاب التقيد بها واتباعها، وفي هذه المقالة سوف نبين تلك الضوابط والشروط بالتفصيل.

أهم ضوابط التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية

أكدت الجامعة السعودية الإلكترونية أن ضوابط وشروط التسجيل في الجامعة جاءت كالآتي:

كيفية التسجيل

بداية عملية التسجيل سوف تكون البداية كما ذكرنا سابقا من 19\ 05\ 2021 م الموافق لـ 07 شوال 1442 هـ نهاية عملية التسجيل في الجامعة السعودية الالكترونية ينتهي التسجيل في الجامعة يوم 26\ 05\ 2021 م الموافق لـ 14شوال 1442 هـ بداية الدراسة في الجامعة تبدا يوم 06\ 06\ 2021 م الموافق لـ 25 شوال 1442 هـ إمكانية الطلاب تفعيل خدمة طلب الاعتذار وعدم دراسة الفصل الصيفي بداية من 13\ 06\ 2021 م الموافق لـ من: 03\ 11\ 1442 هـ

المواعيد المحددة لجميع الاختبارات النصفية والنهائية في الجامعة السعودية الإلكترونية

حددت الجامعة السعودية الالكترونية مواعيد الإختبارات النصفية والنهائية مسبقا، سوف تكون بداية مواعيد الإختبارات النصفية من 26\ 11\ 1442 هـ الموافق لسادس جوان 2021 وتنتهي الإختبارات يوم 30\ 11\ 1442 هـ الموافق للعاشر من شهر جوان 2021، اما بخصوص الإختبارات النهائية فجاءت كالآتي:

بداية الاختبارات يوم 24\ 12\ 1442 هـ الموافق لـ03 جويلة 2021 م

تنتهي الاختبارات النهائية يوم 08\ 08\ 2021 م الموافق لـ29\ 12\ 1442 هـ

عدد الساعات المسموح بها للتسجيل في الفصل

أكدت الجامعة السعودية الالكترونية أن مجمل ومجمل الساعات التي يسمح بها من أجل التسجيل في الفصل الصيفي هو تسعة ساعات، وإذا كان الطالب خريج يستطيع التسجيل لمدة محددة باثنى عشرة ساعة وهي الحد الأعلى.

من لهم أولوية التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية،

كل الطلبة الذين من المتوقع أن يتخرجوا هذا العام من الجامعة في الفصل الصيفي الحالي(1441-1442ه)، كما أنه سوف تكون عملية التسجيل متاحة حسب الأقدمية لجميع الطلبة، وذلك وفقا للمناصب المتاحة في مجمل المقررات المطروحة، كما يستطيع الطالب أن يعتذر عن الفصل الصيفي بعد القيام بإجراء التقدم بطلب إلكترونيا مع التقيد بمعايير التقويم الأكاديمي

الدراسة عن بعد في الجامعة السعودية الإلكترونية

أكدت الجامعة السعودية الالكترونية أن الدراسة سوف تكون عن بعد، وأنه سوف تحديد معاملة الفصل الصيفي للطلاب من خلال الاختبارات، وكما يتم توزيع الدرجات تبعا لكل مقرر، أما بخصوص غياب وحضور الطلبة سوف يكون كما هو معمول به في الفصل الدراسي الاعتيادي، كما أنه زلن يتم تدوين أي مقرر يوجد به تعارض في الاختبارات النهائية أو النصفية، وفقا لما قررته الجامعة السعودية الالكترونية.