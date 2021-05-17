ترقية الدكتور محمد عبدالوهاب الدولاتي إلي درجة أستاذ مشارك

دوت الخليج – المدينة

بمناسبة صدور قرار المجلس العلمي بجامعة طببة بترقية الدكتور محمد عبدالوهاب الدولاتي إلي درجة أستاذ مشارك في تخصص تكنولوجيا المعلومات والتعلم الإلكتروني

بقسم المعلومات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية

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