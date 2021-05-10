رابط الاستعلام حساب المواطن برقم الهوية 1442 وخطوات وطريقة الاستعلام

رابط الاستعلام حساب المواطن ، لقد أعلن برنامج حساب المواطن عن البدء في إيداع مبلغ الدفعة 42 الخاصة بشهر مايو، وذلك اليوم الإثنين الموافق 2021/5/10 م، وسيستمر صرف الدفعة حتى نهاية اليوم، إن دعم حساب المواطن يعتبر من أهم المساعدات التي قدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية حتى تساعد المواطنين في حل مشاكلهم المادية التي يعانون منها، وتحسين مستوى المعيشة لدى البعض الأخر، وأيضاً كل المستلزمات الضرورية للمنزل للعيش حياة كريمة، ويتم صرف هذا الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي إلا إذا صادف هذا اليوم يوم سبت أو جمعة، فسيتم صرف الدعم يوم 11 أو 12، كما أن الوزارة تحرض على عدم تأخير أي دفعة من دفعات حساب المواطن لأن هناك الكثير من الأسر تعتمد على هذا الدعم كدخل أساسي لهم شهرياً، وسوف نقدم لحضراتكم المزيد من التفاصيل عن برنامج حساب المواطن.

كيفية الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية 1442هـ

يقوم المستفيد بالبحث عن الموقع الرسمي لحساب المواطن والدخول عليه. ثم يقول بإدخال رقم الهوية ورمز المرور، وأيضاً رمز التحقق. بعد ذلك الضغط على أيقونة استعلام. سوف تظهر كل البيانات الخاصة بالمستفيد، وكل المعلومات الخاصة بالدفعة 42.

خطوات تحديث حساب المواطن للمستفيدين

ينبغي على المواطن الذي يرغب في تحديث بياناته بالدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن. بعد ذلك يقوم بكتابة كلمة المرور، وأسم المستخدم، ورمز التحقق أيضاً. ثم يتم الضغط على أيقونة “تعديل الطلب”. بعدها يقوم المواطن بتغير كافة البيانات التي يرغب في تحديثها بكل دقة، وبشكل صحيح. ثم يقوم المواطن بتقديم طلب للتحديث.

طريقة تسجيل حساب المواطن 1442هـ

الدخول إلى موقع الرسمي برنامج حساب المواطن. ثم يتم الضغط على “تسجيل جديد”. بعد ذلك يتم إدخال كل المعلومات المطلوبة بطريقة صحيحة ودقيقة. وأيضاً إدخال بيانات التابعين إن وجدت. ثم يتم الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام. ويراعى إرفاق الأوراق الضرورية لاستكمال البيانات. وأخيراً يتم الضغط على “تسجيل”.

رابط الاستعلام حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر التفاصيل الخاصة بالدفعة 42 لشهر مايو2021 م