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عمر شويل - جدة جدول أسعار البنزين لشهر مايو 2021 أرامكو تطبق تسعيرة جديدة خلال ساعات، نلاحظ دائما إن تسعيرة السولار ومشتقاتة في معظم دول العالم غير مستقرة بصورة دورية حيث تتغير بشكل ملحوظة وعادة ماتشهد إرتفاع أو تظل علي نفس تسعيرة الفترة السابقة وفي بعض الأحيان تنخفض، ولذلك تعقد الشركة السعودية أرامكو اجتماعها الشهري في مساء اليوم العاشر مغيرة نظامها القديم من ريع سنوي الي شهري، وذلك لمواكبة التغييرات المستمرة والسريعة في الفترة الحالية.

تسعيرة جديدة مايو 2021

إنتشار فيروس كورونا المستجد covide 19 بسرعة وسهولة عمل بشكل ملحوظ علي تغيير العديد من الأوضاع الاقتصادية وسوء الأحوال المالية، ونتيجة تفشي الموجة الثالثة في الهند هذة الأيام توقع بعض الخبراء هبوط واضح في أسعار البنزين لشهر مايو 2021 واعتماد تسعيرة جديدة مختلفة تماما من قبل الشركة، واليكم عرض تفصيلي بتسعيرة اليوم

بنزين 91 1.9ريال سعودي.

بنزين 95 2.04ريال سعودي.

الديزل 0.52 ريال سعودي.

كيروسين 0.70ريال سعودي.

البترول المسال 0.75 ريال سعودي.

في حالة الرغبة في معرفة الأسعار الجديدة فور اعتمادها مباشرة من قبل شركة أرامكو السعودية اترك تعليق أسفل الخبر، لضمان وصول إشعارات جديدة قور تحديث المقال.

أسعار البنزين لشهر مايو 2021 أرامكو تطبق تسعيرة جديدة خلال ساعات

أسعار البنزين لشهر مايو 2021 أرامكو تطبق تسعيرة جديدة خلال ساعات، كان النظام السائد في جميع مدن المملكة العربية السعودية هو إعتماد الأسعار الجديد بصورة ربع سنوية ليتم تغيير النظام مع بداية العام الجديد وتصبح التسعيرة الجديدة للبنزين تتم بصورة شهرية في اليوم العاشر من كل شهر جديد وتفعل في كافة محطات الوقود حول مدن المملكة العربية السعودية نهار اليوم التالي وهو اليوم الحادي عشر من الشهر، وتتغير أسعار البنزين تبعا لحكومة المياة والطاقة والدول التي يتم التصدير لها.