طلبا لنزول المطر.. موريتانيا تدعو لإقامة صلاة الاستسقاء

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، فى بيان اليوم السبت : "ندعو جميع العلماء والأئمة إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم غد الأحد عند الساعة التاسعة والنصف صباحا، على عموم التراب الوطنى، وذلك نظرا لما تشهده البلاد هذه الأيام من تأخر فى نزول المطر".
وشهدت مناطق واسعة من موريتانيا هذا العام ندرة فى الأمطار، الأمر الذى تسبب فى نقص شديد بالمساحات الرعوية، خصوصا فى محافظات الوسط والشمال، ويعتمد الاقتصاد المحلى الموريتانى على ثروة حيوانية تقدر بنحو 27 مليون رأس من الجمال والأبقار والضأن والماعز.
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